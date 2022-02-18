У Полтавській громаді з 21 лютого відновлять стаціонарне навчання у школах. Інформацію Суспільному підтвердила керівниця пресслужби міської ради Аліна Рябокінь.

Припинять дистанційне навчання тому, що на 13% поменшало хворих на коронавірус серед учнів. Нині хворіє близько 5% школярів від 5 до 11 класів, повідомила директорка департаменту освіти Полтавської міської ради Оксана Трибрат. За її словами, це дозволяє відновити навчання у закладах із дотриманням протиепідемічних вимог.

Від 31 січня у понад 370 навчальних закладах Полтавщини учні 5–11 класів навчаються дистанційно. Це 77% від загальної кількості шкіл у регіоні, розповідала Суспільному спеціалістка відділу обласного департаменту освіти Ірина Вовк. Навчання онлайн розпочали через збільшення кількості хворих на коронавірус.

Що відомо: