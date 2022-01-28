У Полтавській громаді, як і на Полтавщині загалом, закладам середньої освіти рекомендували перейти на дистанційне навчання. Це у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації через поширення коронавірусу. Таке рішення ухвалили на засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Полтавській міській раді.

Для шкіл Полтавської громади вирішили рекомендувати запровадження дистанційного навчання для 5–11 класів на два тижні – з 31 січня. Водночас, відвідувати навчальні заклади у звичному режимі можуть дошкільнята та учні початкових класів.

Такі ж рекомендації для усіх закладів області ухвалили 27 січня на засідання регіональної комісії з питань ТЕБ і НС, яка відбулася в Полтавській обласній адміністрації.

За словами заступниці директора департаменту освіти Полтавщини Галини Власюк, нині на дистанційне навчання перейшла 51 загальоноосвітня школа в області. 20 із них – через СOVID-19, а решта – через поширення гострих респіраторних інфекцій. У зв’язку з тим, що рішення про дистанційне навчання має рекомендаційний характер, точна кількість шкіл, які почнуть навчання онлайн буде відома 31 січня, каже Галина Власюк.

Зокрема, у Кременчуцькій громаді на дистанційне навчання переводять учнів усіх класів, вихованців комунальних закладів культури, спорту та позашкілля. Дистанційно вони навчатимуться із 31 січня протягом двох тижнів. Таке рішення ухвалила місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 січня, розповіла Суспільному заступниця Кременчуцького міського голови Ольга Усанова.

Читайте також:

У Житомирській громаді з 31 січня учні йдуть на дистанційне навчання