У Виноградові автомобіль в'їхав у житловий будинок. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції Закарпаття.

Сталася аварія вночі 18 лютого на вулиці Копанській. Внаслідок зіткнення автомобілем зруйнована стіна будинку.

За словами Ганни Дан, правоохоронці, які виїхали на місце події встановили, що водій Volkswagen Caddy не впорався з керуванням та в'їхав у будинок. Він перебував у стані сп'яніння. Травмованих та загиблих внаслідок ДТП немає.

Що каже власник будинку

Власник будинку прокоментував дану ситуацію кореспондентам "Голосу Карпат: в момент аварії у будинку перебували двоє дітей, 10-ти та 16-ти років, він та дружина. Прокинулися від того, що автомобіль в'їхав у будинок.

"Водій спав за кермом, повна машина горілки, пива. Водій зніс паркан, в'їхав у стіну.... меблі, телевізор, мікрохвильовку. Все, будинок ремонту не підлягає. Сусіди забрали дітей до себе. Водія освідчили, у нього виявили 1,5 проміле (у 7,5 раза перевищує допустиму норму", — розповів чоловік.

"Я думав, що розпочалася війна. Я дітей не міг знайти, малий дві години не міг прийти до себе, не міг розмовляти. Йому 10 років", — розповів чоловік.

На водія склали два адмінпротоколи

На водія склали два адмінпротоколи: за керування у нетверезому стані та порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна. Автомобіль помістили на арештмайданчик.

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