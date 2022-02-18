Вінницька "Нива" перемогла ФК "Епіцентр" у товариському поєдинку – 3:0

Вінницька "Нива" перемогла команді "Епіцентр" з Дунаївців, Хмельницька область. Матч завершився з рахунком 3:0. Гра відбулася у Києві. Про це повідомляє пресслужба вінницької команди.
Останній поєдинок чемпіонату між цими клубами, який проходив у Вінниці, завершився із рахунком 3:5 на користь "Епіцентру".
Стартовий склад "Ниви":
- Гурідов, Петрик, Новиков, Карвацький, Сербул, Граматік, Худік, Брижчук, Георгієв, Семчук, Загорулько.
Граючий президент Ниви" відкрив рахунок після розіграшу кутового в середині першого тайму. Наприкінці матчу футболісти вінницької команди забили ще два м’ячі.
"Ми провели хороший тренувальний матч. Обидві команди прагнули перемогти, але наші футболісти проявили більше бажання. В цілому гра мені сподобалася – і нашого боку, і з боку суперника. Ми продовжуємо готуватися до поновлення чемпіонату України", – прокоментував головний тренер "Ниви" Ігор Леонов.
За словами головного тренера вінницької команди, перед стартом чемпіонату України, можливо, 2-3 футболісти поповнять лави "Ниви".
"Поки складно сказати, які лінії треба підсилювати. Навесні ми будемо тримати «в умі» наступний чемпіонат, де збираємося боротися за найвищі місця", – зазначив Леонов.
Матч проти "Епіцентру" став для "Ниви" останнім контрольним поєдинком перед вильотом до Туреччини, де вінничани проведуть тренувальні збори.
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