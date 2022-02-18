У центрі Рівного відбулася акція "Ангели пам'яті"

У Рівному на Чайчиній алеї 18 лютого школярі розвісили на деревах паперових ангелів. Вони долучилися до всеукраїнської акції, повідомив клірик Свято-Воскресенського собору Роман Сєткін.

Шість років символічну традицію поминати загиблих за Україну паперовими ангелами ініціювала наша землячка, співачка та волонтерка Анжеліка Рудницька.

Фото: Суспільне Рівне

До акції, за інформацією журналіста Суспільного, долучилося приблизно три десятки школярів.

"Цей день символізує для мене вивільнення України від зла, це свобода, яку нам дають жертви багатьох людей. Ми мусимо дякувати їм за те, що вони дали нам свободу і мирне життя. У 2014 році, нажаль померли сто людей в сутичці на Майдані за нашу свободу та право вступу України в Євросоюз. Ми вішаємо ангелочки, щоб пам'ять про них жила", – сказав учень Вадим Вітчук.

Фото: Суспільне Рівне

"Цей день символізує пам'ять, вшанування Героїв Небесної Сотні, які поклали жаття заради нашого майбутнього. Саме ангели символізують, те що герої не вмирають, а йдуть на небеса, а вже звідти дивляться з надією, що з Україною все буде добре", – розповіла учениця Вероніка Дремлюга.

Фото: Суспільне Рівне

За словами отця Романа, акцією вшановують пам'ять загиблих на майдані, в ОРДЛО, на кордонах України, пам'ять Небесної Сотні.

"Усіх людей, які встали з колін, швидко реагуючи на те, щоб дати правильний і швидкий захист неньці України. Ангелочки зроблені дітьми, це є ніщо інше як шана і дяка, віддання належного за їхню добру справу, за захист. Душі їхні відійдуть у вічність і будуть споглядати з висоти небесних осель на нас, як ми продовжуємо нашу справу у визвольній боротьбі у встановленні української нації", – зазначив Роман Сєткін.

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