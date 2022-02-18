У Чернівцях провели акцію в пам'ять про Героїв Небесної Сотні

У Чернівцях вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. На вулицях міста на деревах розвішували паперових янголів, які символізують загиблих на Майдані.

Про це Суспільному сказала координаторка заходу Галина Абрам'юк.

За її словами, до заходу долучились школярі, студенти та місцеві жителі.

фото: Суспільне Буковина

"Діти зробили приблизно тисячу ангелів. Цього року вперше на акцію прийшли діти з дитячих будинків та діти з інвалідністю", ― говорить координаторка.

фото: Суспільне Буковина Учні дев'ятих класів ліцею №17

Син та дружина Героя Небесної Сотні Василя Аксенина прийшли на тиху акцію, аби зберегти пам'ять про батька та інших людей, які загинули на Майдані.

фото: Суспільне Буковина

Вирізаних паперових янголів зачепили на меморіал присвячений героям Небесної Сотні.

фото: Суспільне Буковина

"Ангелів пам'яті" охочі могли повісити на дев'яти вулицях. Зокрема, на вулиці Небесної Сотні, Театральній площі, Центральному кладовищі.

фото: Суспільне Буковина "Ангели пам'яті". У Чернівцях вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Що відомо

Василь Аксенин — Герой Небесної Сотні з Чернівців. У 52 роки Аксенин помер у польській клініці внаслідок зупинки серця через отримане на Майдані поранення. Посмертно йому присвоїли звання почесного громадянина Чернівців, Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” та нагородили медаллю "За жертовність і любов до України" від УПЦ КП. На честь Аксенина у Чернівцях назвали вулицю.

— Герой Небесної Сотні з Чернівців. У 52 роки Аксенин помер у польській клініці внаслідок зупинки серця через отримане на Майдані поранення. Посмертно йому присвоїли звання почесного громадянина Чернівців, Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” та нагородили медаллю "За жертовність і любов до України" від УПЦ КП. На честь Аксенина у Чернівцях назвали вулицю. Олександр Щербанюк — Герой Небесної Сотні з Чернівців. Загинув на Майдані 20 лютого 2014 року від куль снайпера у 46 років. Посмертно йому надали звання Почесного громадянина Чернівців, Героя України та нагородили медаллю "За жертовність і любов до України" від УПЦ КП. На честь Щербанюка у Чернівцях назвали вулицю.

— Герой Небесної Сотні з Чернівців. Загинув на Майдані 20 лютого 2014 року від куль снайпера у 46 років. Посмертно йому надали звання Почесного громадянина Чернівців, Героя України та нагородили медаллю "За жертовність і любов до України" від УПЦ КП. На честь Щербанюка у Чернівцях назвали вулицю. Наприкінці 2013 та на початку 2014 років Україну охопили масові протести, які отримали назву Революція гідності. Вони призвели до зміни влади та втечі за кордон тодішнього президента Віктора Януковича і його соратників. Кульмінацією подій стало масове протистояння на Майдані у Києві 18-20 лютого 2014 року, внаслідок якого було вбито 107 протестувальників та 13 міліціонерів.

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