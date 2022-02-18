Британія вирішила скасувати "золоті візи" для росіян

Уряд Великої Британії ухвалив рішення скасувати практику видачі віз інвестора, відомих як "золоті візи", громадянам Росії у зв’язку із кризою довкола безпекової ситуації з Україною.

Як повідомляє Bloomberg, про це 17 лютого оголосила міністерка внутрішніх справ країни Пріті Пател.

"У мене нульова терпимість до зловживань нашою імміграційною системою", — сказала Пател,

Вона додала, що хоче зупинити "корумповану еліту, яка загрожує національній безпеці та поширює брудні гроші".

"Це — лише початок нової боротьби з шахрайством та незаконними фінансами", — наголосила посадовиця.

Цей крок слідує за перевіркою Міністерством внутрішніх справ віз, уже виданих у рамках програми, та пов’язаний із тим, що британський уряд намагається приборкати вплив російських грошей. Уряд почав перевірку у 2018 році, невдовзі після того, як отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері призвело до погіршення відносин між Великою Британією та Кремлем.

У МВС Великої Британії нагадали, що вже вносили зміни до правил отримання віз інвестора у 2015-му та 2019-му роках у рамках боротьби з відмиванням грошей, і не виключили подальших змін.

Раніше Міноборони Великої Британії показало карту можливого сухопутного вторгнення Росії в Україну

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