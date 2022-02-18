На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували майже дві тисячі людей

17 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 1 896 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 516.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.

Першою дозою за добу вакцинували 504 людини.

Pfizer-BioNTech – 395 людей,

CoronaVac – 83,

Moderna – 26,

AstraZeneca – 0,

Другою дозою імунізували 888 людей:

Pfizer-BioNTech – 670,

CoronaVac – 123,

Moderna – 95,

AstraZeneca – 0,

Бустерною дозою імунізували 504 людини:

Pfizer-BioNTech – 451 людину,

Moderna – 45,

CoronaVac – 8.

Станом на 16 лютого в області першою дозою 301 991 людину, що складає 33,56% населення області. Другою дозою імунізували 291 407 людей. Додатковою – 81, бустерною – 10 398.

Що відомо

Загалом в області 148 457 випадків інфікування коронавірусом, 123 481 людина одужала, а 3 256 померли.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

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