На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували майже дві тисячі людей

17 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 1 896 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 516.
Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.
Першою дозою за добу вакцинували 504 людини.
- Pfizer-BioNTech – 395 людей,
- CoronaVac – 83,
- Moderna – 26,
- AstraZeneca – 0,
Другою дозою імунізували 888 людей:
- Pfizer-BioNTech – 670,
- CoronaVac – 123,
- Moderna – 95,
- AstraZeneca – 0,
Бустерною дозою імунізували 504 людини:
- Pfizer-BioNTech – 451 людину,
- Moderna – 45,
- CoronaVac – 8.
Станом на 16 лютого в області першою дозою щепили 301 991 людину, що складає 33,56% населення області. Другою дозою імунізували 291 407 людей. Додатковою – 81, бустерною – 10 398.
Що відомо
- Загалом в області виявили 148 457 випадків інфікування коронавірусом, 123 481 людина одужала, а 3 256 померли.
- У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.
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