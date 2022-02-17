На тлі зростання російської загрози Верховна Рада продовжує вдосконалювати законодавчу базу щодо національного спротиву. Ексвіцепрем’єр з питань євроінтеграції, голова Секретаріату президента у 2005-2006 роках та голова Центру спільних дій Олег Рибачук в ефірі Українського радіо розповів, які плани будує Росія щодо України, чи зміг об’єднати українців День єднання та як діятимуть у разі загострення безпекової ситуації Територіальна оборона та Сили спеціальних операцій.

Про безпекову ситуацію

За словами Рибачука, ризик ескалації з боку Росії все ще зберігається.

"Ситуація залишається тривожною. Але наші військові готові. У нас накопичується злість, що без нас і за нас намагаються вирішити наші проблеми і при цьому безкінечно брешуть. Наші дипломати тикають Росію, як паршивого кота, у міжнародні зобов’язання", — зазначив політик.

Він нагадав, що згідно з Віденською угодою, яку підписали 57 країн, росіяни мали б пояснити, з якою метою вони накопичують війська на кордоні з Україною.

"Про Будапештський меморандум дипломати вже згадували неодноразово. Нічого не міняється. Але. Рівень підтримки України щодо вступу в НАТО сягнув найвищого показника ― вже понад 62 відсотки. Друге ― почали реально говорити про можливість відкритого звернення сотні провідних європейських політиків до президента Макрона, який зараз головує в Європейському Союзі, про підтримку вступу України до ЄС", — зауважив ексвіцепрем’єр.

За його словами, нині світ підтримує Україну.

"Ми себе не відчуваємо самотніми, це те, що принципово відрізняється від ситуації раніше. Подій відбувається дуже багато, виключати нічого не можна. Але водночас Путін ― прогнозований", — додав Рибачук.

Він переконаний, що російський президент й далі намагатиметься змусити Україну прийняти у свій склад ОРДЛО на особливих умовах.

Щодо планів союзників України

Олег Рибачук нагадав, що Росія оприлюднила своє бачення гарантій безпеки у листі до колективного Заходу.

"Там є вимоги до України ― вони дуже нервово вимагають, щоб ми віддали всю зброю, яку нам поставили в останні тижні. Вони реально бояться, що Україна з кожним днем стає міцнішою", — зауважив він.

Як зазначив політик, при цьому Росія подає як велику перемогу той факт, що світ з ними розмовляє, в той час, як раніше їх намагалися ізолювати.

"Я прочитав, що Макрон після зустрічі за п’ятиметровим столом сказав, що він не впізнав Путіна… Видно, там у психіці відбуваються великі зміни. Путін увесь в минулому, написав Макрон, у нього якісь образи, претензії, а коли починаєш говорити про майбутнє, він не виявляє жодного інтересу", — додав Рибачук.

На його думку, розрив Путіна із реальним світом викликаний ще й патологічним страхом за своє здоров’я.

"Оточення зараз мінімізоване: перш ніж зустрітися з Путіним, треба пройти купу аналізів. Росія займається самоізгоїзацією, сама себе ізолює від світу. До речі, Байден сьогодні заявив, що більше не збирається телефонувати Путіну", — розповів ексвіцепрем’єр.

Про дозвіл теробороні виконувати завдання в районах бойових дій

Як зазначив Рибачук, таке рішення містить як сильні сторони, так і ризики.

"Сильна сторона ― такого роду рішення значно посилюють оборонну спроможність України. Але у нас є Закон про спротив, і це рішення вступає з ним в суперечність, тому що сили територіальної оборони задумані як такі, що насамперед захищають свою громаду і свою територію", — сказав експерт.

На його думку, відтак слід говорити, що це рішення тимчасове і прийняте для моментів найбільшої небезпеки.

"Але в будь-якому випадку агресор має розуміти: куди б він не ткнувся, крім регулярних військ йому будуть протистояти мільйони українців", — підкреслив політик.

Про надання повноважень ССО розвідкою та контррозвідкою

За словами Олега Рибачука, основна проблема відповідного законопроєкту полягає в тому, що розвідка і контррозвідка ― це прямо протилежні речі.

"Сили спеціальних операцій — це сили, які займаються обороною. Контррозвідка ― це безпека. Якщо ти в одному органі поєднуєш і оборону, і безпеку, ти створюєш такого собі монстра", — переконаний він.

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Політик зазначив, що на Заході зазвичай працюють близько півтора десятки різних розвідувальних служб, які конкурують між собою, але підкоряються відпрацьованим механізмам координації та стримування.

"Ми ж ще молода демократія і нам небезпечно створювати великі органи, де на власний розсуд можуть приймати рішення про наші права і свободи. Спецпризначенці непомітно з’являються, ліквідовують ворога і непомітно зникають. Функція контррозвідки це функція служби безпеки, а сили спецоперацій це підрозділ Міністерства оборони", — зауважив він.

Про заборону топпосадовцям залишати Україну в період війни

На думку Олега Рибачука, запропонований законопроєкт, який має обмежити виїзд посадовців у період воєнного стану, має недоліки.

"Основна проблема цього законопроєкту це те, що зелене світло дає одна вулиця ― Банкова. Все замикається на президента. З дозволу президента можна вилітати міністрам, депутатам, будь-кому. І якщо для громадян можливе все, що не заборонено законом, то для президента можливим є тільки те, що йому дозволяє закон", — зауважив політик.

За його словами, такі незвичні для президента повноваження навіть суперечать Конституції.

"Логічно було б, щоб прем’єр-міністр вирішував, якому міністру є сенс чи немає сенсу вилітати, міністри у свою чергу приймали б рішення про своїх підлеглих, а про депутатів вирішувало б керівництво Верховної Ради. Ці повноваження треба розподілити", — переконаний експерт.

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