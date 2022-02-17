14 тисяч людей звернулося до міграційної служби Закарпаття для отримання закордонного паспорту впродовж січня й лютого цього року. Про це сьогодні повідомив Суспільному заступник начальника міграційної служби в Закарпатській області Михайло Рак.

Це на 40% більше, ніж торік за такий період і майже вдвічі менше, ніж у 2019 році, до пандемії.

Державна міграційна служба 16 лютого проінформувала на сайті, останнім часом у ЗМІ поширюється інформація про те, що українці масово оформляють паспорти для виїзду з України через ситуацію біля кордонів нашої держави. З 1 січня до 15 лютого 2022 року кількість оформлення паспортів є меншою, ніж у період до пандемії коронавірусу в Україні.

Щодо ситуації з кількістю людей, які перетинають український кордон, то речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук повідомила Суспільному, 16 лютого 22-го року в пунктах пропуску Чопського загону кордон на в’їзд і виїзд з України перетнули 6 648 людей. Торік – 4 841 людина. Речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова розповіла Суспільному, у середньому за добу у цьому році кордон у пунктах пропуску перетинають по 5 тисяч людей. Торік ця цифра була 4 з половиною тисячі.

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