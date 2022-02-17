Адміністрація Twitter дозволила позначати бот-акаунти

Соціальна мережа Twitter дозволила розробникам використовувати спеціальні позначки, щоб відрізняти автоматизовані облікові записи від справжніх користувачів.

Про це повідомляє The Verge.

Компанія запустила експеримент із додавання таких позначок до облікових записів ботів у вересні 2022 року, йдеться у публікації. Вони повинні були полегшити користувачам розуміння того, що сторінка належить не реальній людині.

Мітки з’являтимуться у профілі облікового запису та під іменем облікового запиту у стрічці. При цьому позначки не будуть виставлятись автоматично, зазначає видання. Вони будуть доступні для автоматизованих облікових записів, створених розробниками, які використовують Twitter API.

Як заявила представниця Twitter Селеста Карсвелл, власники облікових записів повинні будуть надати згоду на закріплення мітки за їхніми ботами.

"На жаль, неважко уявити, що потенційний обліковий запис бота може бути використаний для шкідливих цілей, але Карсвелл каже, що автоматичні облікові записи підпорядковуються політиці автоматичних облікових записів Twitter та загальним правилам Twitter", — зауважують журналісти.

При цьому Twitter не перевірятиме облікові записи, які вирішили застосувати нові позначки, хоча люди можуть повідомляти про облікові записи, які, на їхню думку, можуть порушувати правила соціальної мережі.

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