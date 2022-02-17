Двох собак отруїли в Ужгороді в мікрорайоні Шахта. У місті невідомі розкидали отруту. Про це повідомила волонтерка Мирослава Шушко в мережі Facebook.

Мешканка мікрорайону Шахта Євгенія розповіла Суспільному, що такі випадки регулярні саме для цього району міста. За її словами, коли гуляє з собакою, контролює, аби її однорічна Рессі нічого, що лежить на землі, не гризла. "Ми завжди боялися, щоб щось не знайшла і не отруїлася, тому що, дійсно, на Шахті ми бачили не один раз як собаки билися в конвульсіях від тієї отрути. Я розумію, люди можуть боятися собак, та давайте будемо тоді всіх труїти, підемо в ліс і будемо усіх вовків і ведмедів труїти, тому що ми боїмося ходити лісом", — каже жінка.

"Коли в конвульсіях тварина з піною помирає, а помирає вона годинами", — каже ужгородка Ольга Зосімова. "Ходять діти, і всі дивляться, це просто кричущі випадки, тому що це вчить нас жорстокості — це не має бути у нашому суспільстві".

Суспільне Закарпаття

Про випадки опубліковані у соцмережах чула й ветеринарка Світлана Волкова. Каже: кількість звернень власників тварин не збільшилася. А для того, аби уникнути отруєнь, у місті потрібні спеціальні місця для вигулу домашніх тварин. "Зараз все таки велика робота проводиться у нас зі стерилізації тварин. І більш відповідально ставляться усі до цього. Відловлюють тварин, стерилізують, тому випадків отруєння усе менше. Але буває, що люди навіть не знають, хто саме розкидає отруту для тварин у районах міста. Дуже шкода, що у нас немає спеціально відведених місць для вигулу собак, як це є в інших країнах. Адже за цією територією хтось та все таки стежить, вірогідність того, що туди кинуть отруту — малоймовірна", — зауважила ветеринарка.

Начальниця управління житлово-комунального господарства Ужгорода Олександра Турянчик повідомила Суспільному: міськрада не проводить зараз дератизацію чи відлов безпритульних тварин. "На даний час департаментом міської інфраструктури не замовлялись поки що послуги щодо відлову чи дератизації безпритульних тварин. Ми проводимо моніторинг соціальних мереж, звідти також черпаємо інформацію, передивилися камери відеоспостережень, які в тому районі розміщені, але підтверджень ніяких не виявлено тих порушників", – розповіла чиновниця.

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