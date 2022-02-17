Іспанська залізнична компанія Renfe, яка обслуговує сполучення між саудівськими містами Мекка і Медина, за місяць отримала понад 28 тисяч заявок на роботу машиністкою поїзда. Жінки претендують на лише 30 вакансій.

Про це 16 лютого повідомила пресслужба Renfe.

Компанія відкрила вакансії 2 січня — вона стане першою в Саудівській Аравії, де жінки працюватимуть машиністками поїзда. Крім того, швидкісний електропоїзд, що сполучатиме Мекку і Медину, стане першим на Близькому Сході.

Близько 14 тисяч претенденток віком 22-30 років уже пройшли перший етап відбору онлайн, де оцінювалися знання англійської мови та успішність. Далі на них чекають додаткові тести й співбесіди, за результатами яких 30 запропонують роботу.

Майбутні машиністки, починаючи з березня 2022 року, протягом року перебуватимуть на оплачуваному стажуванні, яке складатиметься з теоретичного і практичного курсів. Після цього вони приступлять до роботи.

У компанії Renfe в Саудівській Аравії вже зараз працюють 80 машиністів-чоловіків і ще 50 проходять підготовку.

Що відомо

Саудівська Аравія роками була патріархальною країною, де жінки майже не допускалися до роботи. Але в останні роки влада під керівництвом кронпринца Мохамеда бін Салмана вдалася до більш ліберальної політики: так, тепер жінки можуть керувати авто, подорожувати без супроводу чоловіка, ходити на футбольні матчі тощо.

За даними американського Інституту Брукінгса, жінки наразі становлять третину всієї робочої сили в Саудівській Аравії. При цьому чоловіки обіймають більшість посад, передусім у державному секторі.

Попри це, саудитки досі не можуть вийти заміж, вийти із в'язниці і в деяких випадках отримати медичну допомогу без згоди чоловіка-опікуна. А правозахисники стверджують, що жінки в Саудівській Аравії зазнають дискримінації в питаннях, які стосуються сім'ї та дітей.

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