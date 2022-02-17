Присідання, дихання і чай: психологиня розповіла, як зменшити тривожність

Упродовж останніх кількох тижнів з’являються повідомлення про загрозу вторгнення Росії, що викликає тривожність в українського суспільства. Кандидатка психологічних наук Зоя Гаркавенко в ефірі Українського радіо розповіла, як сприймати інформацію та залишатися в спокої.

Про фізичне навантаження і тривожність

За словами спеціалістки, рівень тривоги психіки, якщо вона зосереджується виключно на інформації, підвищується, і не може бути редукований, тобто зменшений. А коли людина починає займатися фізичною активністю, то напруга переходить в інші системи, наприклад, у м’язові.

"Я пам’ятаю події на Майдані, і можу сказати, що активне втручання навіть у якихось доволі побутових питаннях (зокрема принести води, зробити бутерброди, передавати бруківку) або активна участь у діях, які запобігають спільній шкоді або небезпеці, допомагає врівноважувати внутрішній стан людини", — пояснила вона.

Як правильно діяти в екстреній ситуації

"Коли в літаку стюарди попереджають про правила безпеки, вони говорять: "Якщо випаде киснева маска, то спочатку надіньте кисневу маску на себе, потім на свою дитину, якщо ви подорожуєте з дитиною". Це історія про те, що перше, що має людина зробити — подумати про те, щоб перебувати у безпеці", — зазначила психологиня.

Відтак вона радить тверезо оцінити ситуацію.

"Як би це егоїстично не звучало зараз, але треба подумати, чи є ти в ситуації безпеки. Це дуже конструктивна думка. Сконцентруватися треба на тому, що ти можеш допомогти іншим лише в тому випадку, якщо будеш живий і притомний, вправний і активний в тому, що ти можеш зробити", — пояснила спеціалістка.

Зокрема, під час подій Революції гідності Гаркавенко намагалась переважно надавати психологічну допомогу іншим людям.

"Згадуючи майданні часи, у мене тоді було дуже багато консультацій і мене запитували: "А чому ви не йдете на Майдан? Там допомога психологів потрібна". Я відповідала: "У мене свій фронт". Ми виходили в ефір з різними журналістами, щоб допомагати людям. Це те, що я можу робити найкраще. Хоча я могла б і відра носити, і бруківку перекладати", — розповіла вона.

Для того, щоб визначитись, де людина може принести найбільшу користь, психологиня радить зрозуміти, що в неї виходить найкраще.

"Як визначити, де ти можеш бути найбільш корисним? Це те, що ти можеш робити, не замислюючись і не перевантажуючись. Якщо я не вмію перезаряджати гвинтівку, то я не буду за це братися, бо я буду більше шкоди приносити, аніж користі", — пояснила Гаркавенко.

На її переконання, зберігати спокій для цивільного населення означає не плутатися під ногами.

"Сьогодні надмірно багато хайпу навколо інформаційних повідомлень. Ми можемо не нагнітати ситуацію і цього буде достатньо", — наголосила психологиня.

Про поширення гарячих новин

На думку спеціалістки, в українському суспільстві склалася традиція, що поширюючи інформацію, ми нібито даємо іншій людині можливість відреагувати самостійно.

"Насправді ідея доволі хибна, тому що індукція паніки саме так і відбувається. Поширюючи гарячі новини, людина фактично опиняється в інформаційній бульбашці і починає множитися, як ракові клітини в організм", — пояснила вона.

При цьому підстав так гостро реагувати на цю інформацію часто немає.

"Варто пам’ятати про межу здорового глузду. Є інформація, яку варто сприйняти як факт або як даність", — наголосила психологиня.

Як знизити свій рівень тривожності

За словами Зої Гаркавенко, ресурсний стан — це стан здатності діяти адекватно.

"Бути в ресурсі означає вміти ідентифікувати інформацію і загрози. Також — адекватно відреагувати, тобто відділити те, на що треба відреагувати. Це здатність ідентифікувати інформацію загрози, адекватно діяти і залишатись при цьому здоровою неушкодженою людиною та дбати про те, щоб в момент дії самому собі не нашкодити", — пояснила вона.

Як зазначила спеціалістка, щоб зберегти здоров’я, варто вдаватись до помірного фізичного навантаження.

"Коли людина відчуває, що її аж тіпає, універсальний рецепт, як бути в ресурсі — це фізичне помірне навантаження. Також я завжди раджу дихальні вправи. Це така штука, яка на рівні фізіологічному допомагає людині впоратись з будь-якою тривогою. Можна ще попити чаю гарячого і заспокоїтися шляхом ковтальних рухів", — пояснила вона.

При цьому Зоя Гаркавенко вважає, що українські військові мають психологічну перевагу, оскільки перебувають на своїй території.

"Багато пишуть, що армія ворога набагато потужніша. Однак маємо пам’ятати, що з геном меншовартості ми попрощалися 30 років тому. Друге — сьогодні кількість армії не означає її міцність і ми це знаємо на багатьох прикладах. Третє — наша армія стоїть на своїй території, а ті, хто стоїть за кордоном, у них постійно є внутрішня боротьба", — підсумувала вона.

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