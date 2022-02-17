Харків’янин Олександр Кудлай виставив на продаж у формі NFT ланцюг та пломбу, якою він та його колишня дівчина Вікторія Пустовітова були скуті понад чотири місяці у 2021 році.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Instagram Харків’янин виставив на продаж ланцюг, яким був скутий з колишньою дівчиною протягом 4 місяців

Хлопець зазначив, що планує продати ланки у формі NFT.

"Сьогодні я презентую свою першу NFT-колекцію. Це моя перша колекція. Це перша колекція в Україні. Масштабнішого чогось подібного у нас раніше не робили", — заявив Кудлай.

Instagram Харків’янин виставив на продаж ланцюг, яким був скутий з колишньою дівчиною протягом 4 місяців

Чоловік представив 27 відеороликів, кожен з яких презентує окрему ланку з ланцюга. Відеоролики, як аукціонні лоти чоловік виставив на сайті OpenSea.

"Моя колекція складається з 27 позицій (27 відео і 27 ланок з ланцюга — ред.). 123 три дні я зі своєю колишньою дівчиною був зв'язані одним ланцюгом 24/7. Саме це мене надихнуло на таку художню діяльність", — розповів Кудлай.

Instagram Харків’янин виставив на продаж ланцюг, яким був скутий з колишньою дівчиною протягом 4 місяців

За кожну ланку він хоче отримати 123 тисячі доларів. Він стверджує, що планує витратити отримані кошти на благодійність.

"Кошти з продажу NFT (ланки ланцюга + відео — ред.) однозначно підуть на якусь добру справу. Я вирішив, що це буде дитячий будинок, але не звичайного формату, а діджитал, де будуть виховуватися спеціалісти у сфері мистецтва, ІТ-направлень, всеможливих тенденцій", — зазначив хлопець.

Що відомо

14 лютого харків'яни Олександр та Вікторія закували себе ланцюгом — так вирішили перевірити міцність своїх почуттів та встановити рекорд — щонайменше національний. Їх скріпили за допомогою електрозварювання. Щоб пересуватися на ланцюгу, пара спеціально перешивала одяг.

Вчинок закоханих викликав неоднозначні оцінки серед харків'ян. На адресу пари у соцмережах писали як слова підтримки, так і образи. Психолог-психотерапевт Максим Жидко застерігав: стосунки можуть призвести до конфліктів. "Є зона, яку зараз називають "френдзона", більш інтимна зона, і є зона, яка обов’язково повинна бути, зона інтимна, де людина залишається наодинці", — говорив Жидко у коментарі Суспільному.

14 травня минуло три місяці з дня спільного життя Олександра та Вікторії на ланцюгу. Пара заявила, що хоче продати ланцюг за три мільйони доларів. "Найпоширеніше запитання сьогодні — чому ми не зняли ланцюг? Ми в такому режимі проживемо ще близько місяця, тому що потім ланцюг будемо продавати на міжнародному аукціоні", — розповідав Олександр.

16 червня Олександр Кудлай повідомив Суспільному, що 17 червня він та Вікторія планують зняти ланцюг.

17 червня харків'яни Олександр Кудлай і Вікторія Пустовітова зняли ланцюг, який скріплював їх понад чотири місяці, та вирішили розійтися і жити у різних областях.

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