У Полтаві хочуть облаштувати паркувальні майданчики: коли саме і скільки

Наступного року у Полтаві планують створити майже 7 тисяч місць для паркування машин. Це будуть платні та безплатні майданчики. Про це Суспільному розповіла директорка комунальної організації «Інститут розвитку міста» Тетяна Татаріна.

За її словами, концепцію з організації стоянок для Полтави розробили у рамках проєкту "Інтегрований розвиток міст в Україні". Ініціювало та оплатило дослідження німецько-швейцарське товариство "GIZ".

Вулиця Європейська – одна із центральних у Полтаві. Зокрема, на ній хочуть облаштувати паркувальні майданчики. Для цього в обласному центрі розробили концепцію, каже Олександр Печененко.

"Були визначені основні проблеми у сфері паркування. Вони пов'язані, власне, з відсутністю етики правильного паркування. Першочергово пропонується реалізувати пілотний проєкт в межах вулиць Європейської, Стрітенської, Небесної Сотні та Пилипа Орлика", — каже фахівець комунальної організації "Інститут розвитку міста" Олександр Печененко.

Фото: Суспільне Полтава Вулиці Полтави, де планують облаштувати паркувальні майданчики

У межах цих вулиць планують розташувати майже 570 місць для паркування. Частина з них буде платною. Тарифи залежатимуть від наближення до центральної частини міста, каже Олександр Печененко.

"Потрібно виділяти місця для людей з маломобільних груп населення, осіб з інвалідністю. Окремо можна виділяти паркувальні місця для таксі біля закладів масового відвідування. Наприклад, театр імені Гоголя або "Листопад" (палац дозвілля у Полтаві – ред.)", — додав Олександр Печененко.

Загалом же, за концепцією, у центральній частині Полтави мають облаштувати 6 830 місць для машин. Їх почнуть створювати не раніше, ніж через рік, говорить Тетяна Татаріна.

Фото: Суспільне Полтава У Полтаві хочуть облаштувати паркувальні майданчики

"Перший і важливий крок, який полягає в юридичній площині, – це унормування відповідних документів. Це і зміни в правилах благоустрою, виготовлення паспортів вулиць, їх інвентаризація. Це і створення окремого відділу в інспекції з благоустрою, який буде опікуватися паркуванням", — говорить директорка комунальної організації "Інститут розвитку міста" Тетяна Татаріна.

За словами Тетяни Татаріної, поки не відомо, скільки грошей із бюджету громади потрібно на реалізацію концепції.

"Потрібні місця для паркування, щоб було зручно проїхати машиною, пройти з дитиною, з візочком і проїхати. Обов'язково, якщо це дитина на велосипеді. У дворах, на вулиці проїхати неможливо. Тому я згодна, що потрібні платні відповідно облаштовані майданчики для машин", — говорить полтавка Поліна Ємець.

"Що стосується ситуації в усьому місті, запроваджувати це (платне паркування – ред.), я вважаю, не правильно. Але у нас є критичні ділянки в місті, де це дійсно буде не зайве. З тих міст, де я частенько буваю, – у Києві чи Дніпрі, – у мене не виникає з цим питань. Якщо мені дуже треба тут припаркуватися, то я тут паркуюся, плачу невелику суму – це 10, 20 гривень", — каже водій Дмитро Горішній.

Згідно з дослідженням концепції паркування, в обласному центрі понад 65 тисяч легкових автомобілів. Це приблизно 228 машин на тисячу жителів.