Майстриня з Рівненщини Юлія Хижавська робить з сірників мініатюрні копії будинків, церков та цілих вулиць. Про це повідомила кореспондентка Суспільного. У четвер, 17 лютого, її роботи презентували у музеї Корця.

Майстриня з Корця Юлія Хижавська 16 лютого продемонструвала, як із сірників та клею ПВА вона моделює свої вироби. Зокрема, архітектурні та культові споруди.

"Для початку потрібно просто відчути сірника в руках, спробувати з нього змайструвати, то це можна зробити "розу вітрів". Так, як зараз в нас є різного кольору сірники, то що душа забажає, те можна і зробити", – пояснила майстриня.

Фото: Суспільне Рівне Юлія Хижавська продемонструвала процес створення мініатюри

Вона зазначила, що можна використовувати за основу тарілки або скриньки. Також з ними можуть вийти й готові роботи.

У виготовленні сірникових виробів жінці допомагає її чоловік Микола Хижавський. Зокрема, він зробив огорожу для картини-барельєфу Корецького Свято-Троїцького жіночого монастиря "Дзвінниця".

"Юля зробила мені з пластиліну заготовку одну, ось таке воно мало бути. Каже, якось треба так зробити, щоб його вилити. Я зробив з гіпсу форму з двох частин, поклав її туди, залив другу частину форми, потім їх роз'єднав – поруч монастир точно такий же", – розповів Микола Хижавський.

Фото: Суспільне Рівне Деякі з мініатюр – копії реальних будівель, як от один з монастирів Кореччини

Картину-діораму майстриня робила приблизно чотири місяці. Для цього використовувала не лише сірники, а і палички для розмішування гарячих напоїв та губку для миття посуду.

"Найважче було зробити сам об'єм картини, подекуди більше, подекуди менше. Щоб було видно далечину вулиці. Так само в іншому місці з'їхати, щоб воно було не перекошене, а віддалялося", – сказала Юлія Хижавська.

Фото: Суспільне Рівне За словами майстрині, найважче працювати над картинами-барельєфами та діорамами

Між її першою й останньою роботами – різниця у 17 років.

"Тут просто прямі стіни, звичайні віконечка, робота ця не пошліфована. Тепер, на мій погляд, вона не досконала, але це перша. А якщо глянути на "Ластівчине гніздо", то тут і круглі лінії, і вперше використана епоксидна смола", – пояснила майстриня.

Крім того, жінка малює портрети, викладає картини діамантовою мозаїкою та бісером. Всі ці роботи можна побачити у Корецькому музеї.

Юлія Хижавська зазначила, що має багато планів щодо творчості. Вона уточнила, що працюватиме над діорамами у власному стилі. Зокрема, готується зобразити дно моря.

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