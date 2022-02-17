У селі Порошково Ужгородського району 17 лютого вода підтопила двори. Відео опублікував на своїй сторінці у Facebook житель села Іван Вакула. Суспільному він розповів: воду в своєму подвір’ї помітив о 9 ранку.

"У нас тільки у дворі вода. Трохи у підвалі була вода, але вона просочується десь під бетоном. Майже у всіх сусідів така ситуація. На вулиці 10-15 будинків. Біля школи також є вода. Діти не можуть перейти й додому повернутися, тому що вода. Будуть там їх переносити, чи як. Батько мій звертався до депутатів, до старости села, до сільської ради. Сказали, що будуть вирішувати, зберуть комісію", – повідомив Іван Вакула.

Також відео підтоплення опублікувала Аліна Легеза на своїй сторінці у Facebook.

Речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир розповіла Суспільному: жителі Порошкова до рятувальників не зверталися із проханням відкачати воду із дворів.

17 та 18 лютого в області прогнозують підвищення рівнів води у річках, — повідомив начальник Закарпатського гідрометцентру Василь Манівчук. За його словами, річка Боржава може вийти на заплаву у межах села Вільхівка і нижче за течією. Підтоплень не прогнозують. Дощі, за словами Василя Манівчука, йтимуть із перервами до 21 лютого.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram