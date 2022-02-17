Зверненням до поліції завершилася процедура отримання довідки місцевим жителем у Козачих Лагерях на Херсонщині. У графі про місце народження чоловіка держслужбовці записали: Сімферополь, Російська Федерація. Про це Суспільному розказала Аліна Павленко.

Аліна Павленко та її батьки живуть у Кринках. Вони переїхали з окупованого Криму, де родину переслідували за проукраїнську позицію і відкрили на них кримінальні справи, говорить Аліна. 15 лютого вона та її батько Сергій Дедік приїхали у Козачі Лагері до сільради, якій підпорядковуються Кринки, за довідкою для отримання пільг.

"Ми приїхали після обіду, забрали цю довідку підписану і батько мій каже: "А що це взагалі таке? У довідці вказане його місце народження – Російська Федерація, місто Сімферополь. Ми заходимо назад у кабінет до старости і секретаря. Я кладу цю довідку на стіл і кажу: "Вам не здається, що тут щось не так?" А вони утрьох там сиділи – староста, діловод, секретар і ще якийсь чоловік, теж працівник, вони втрьох дивляться і кажуть: "А де тут помилка? Все ж правильно. Сімферополь – це ж Російська Федерація. Що вас не влаштовує, що тут виправляти?", - каже Аліна Павленко.

Аліна – військовослужбовиця, воювала на сході України. Говорить, така ситуація обурила її і батька. Вона почала пояснювати, що це - окупована територія України і ніякої Російської Федерації там бути не може. Сергій Дедік говорить, у його паспорті місцем народження вказана Автономна Республіка Крим, відповідні документи він надав до сільради. Все б нічого, говорить чоловік, якби люди сказали, що помилилися, а вони почали доводити, що Сімферополь – це Росія. Сергій розказав, коли переїхав з Криму, був неприємно вражений, бо каже, патріотів дуже мало.

Поки чекали старосту Юрія Карпенка, поспілкувалися з місцевими жителями. Наталя Бондаренко - жителька с. Козачі Лагері. Жінка розповіла, що особисто вона - патріотично налаштована і колеги, але є різні люди.

Сільський староста на час нашого приїзду перебував у робочих справах в Олешках. У кабінеті, де напередодні видали довідку, від коментарів відмовляються. Побачивши журналістів, інспекторка залишає приміщення. Аліна Павленко говорить, після того, як вона опублікувала пост у соцмережі, їй подзвонили.

"Мені телефонував пан Рищук, який є головою ОТГ, який почав мені розказувати, що я дарма підіймаю кіпіш і що зараз приїдуть журналісти, які хочуть попіаритися, і нащо я це роблю. Що це нібито - помилка системи, тобто що це - не помилка працівників, а система видала Сімферополь Російську Федерацію", - говорить Аліна.

У кабінеті видачі довідок Аліні видали довідку про реєстрацію місця проживання особи. Таку саму, як видавали батьку, але на цей раз вона сьогодні на себе отримала. Там дата і місце народження вказана: Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь.

За консультацією Суспільне звернулось до відділу реєстрації місця проживання Херсонського департаменту адмінпослуг. Довідки оформлюються через Портал електронних сервісів, каже начальниця відділу Світлана Беседіна.

"Навіть, якщо відділ реєстрації або ЦНАП працює на своєму програмному продукті, то він також звідти тягне. Програма однаково створена і вона дає інформацію однаково. Руками нічого майже не потрібно набирати. Ти задаєш якусь інформацію, воно все автоматично тягне з програми. У програмі вся можлива інформація: всі регіони, вулиці, провулки, узвози. Все занесено. Ти тільки обираєш. Ти тільки ставиш галочку на тому, що тобі потрібно," - каже Світлана Беседіна.

По подіях у Козачелагерському старостинському окрузі проводитиметься службове розслідування. Так сказала перша заступниця Олешківського міського голови Тетяна Гасаненко. За її словами, це - людська недбалість, чи неуважність. Вони обов’язково будуть вживати заходи реагування, а поки триває службове розслідування. Тої довідки як факту немає, її замінили і видали нову.

У Аліни є фото довідки, яку видали її батькові. Сергій Дедік 16 лютого написав заяву до поліції, - говорить т.в.о речника Нацполіції в Херсонській області Андрій Кований. Як він каже, попередня правова кваліфікація – частина перша статті 358 Кримінального Кодексу України, а саме підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут чи використання. Також службову перевірку проводить керівництво старостинського округу. Її результати також будуть долучені до матеріалів слідства.

Через добу після ситуації на сторінці Олешківської територіальної громади у фейсбук оприлюднили звернення посадовиці, яка видавала довідку. Там вона перепрошує за неуважність, за те, що недосконало перевірила довідку про реєстрацію місця проживання для видачі особі, і сказала, що Крим – це Україна.