Україна, Польща та Велика Британія оголосили про започаткування "трикутника" — нового формату співпраці між країнами. Про це на спільній пресконференції з міністеркою закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми оголошуємо про створення тристороннього українсько-польсько-британського формату співробітництва", — наголосив Кулеба.

За словами міністра, під час зустрічі сторони обговорили зміцнення обороноздатності України.

"Лондон передав Україні сучасну оборонну зброю, показав готовність вводити жорсткі санкції, веде активну дипломатію зі стримування Росії", — зазначив він.

Також Кулеба та Трасс обговорили загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих Росією територіях.

"Ворог обстріляв українські території з важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Була пошкоджена цивільна інфраструктура в Станиці Луганській, щонайменше двоє осіб отримали ушкодження. В Мар'янці унаслідок обстрілу одна цивільна особа та один військо службовець отримали поранення. У Троїцькому обстріл відбувся із застосуванням танку. Ряд інших населених пунктів також потрапили під ворожий вогонь, і станом на 15.00 сьогодні відбулося загалом 42 обстріли. Ми вже звернулися до всіх міжнародних партнерів із закликом негайно засудити це серйозне порушення Мінських угод", — підкреслив міністр.

Своєю чергою, Ліз Трасс запевнила, що Велика Британія лишається на боці України та допомагатиме їй.

"Сьогодні ми також маємо честь повідомити про започаткування Україною, Великою Британією та Польщею нового тристороннього формату співпраці. На жаль, з логістичних причин ми не можемо зробити це втрьох", — зазначила вона.

За словами Трасс, невдовзі на сайті зовнішньополітичних відомств України, Польщі та Великої Британії з'явиться спільна заява трьох міністрів закордонних справ.

"У ній йдеться, зокрема, про те, що Велика Британія та Польща стоятимуть пліч-о-пліч з українським народом у зусиллях із захисту суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Польща та Велика Британія допомагатимуть нам обороняти нашу державу. Також ми зосередимо зусилля на економічні, торговельній, енергетичній співпраці та в боротьбі з дезінформацією. Окрему увагу приділятимуть підтримці Кримської платформи", — зауважила посадовиця.

Вона нагадала, що британські інструктори вже провели навчання для 20 тисяч українських військових. Окрім того, Британія надає Україні фінансову підтримку, зокрема, для збільшення її енергонезалежності.

"Ми маємо честь бути одним з ключових партнерів України, ми надаємо вам оборонне озброєння, провели тренування вже 20 тисяч українських військових і надаємо 88 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної незалежності України. Я хочу оголосити наступний компонент нашої підтримки: нарощення рівня фінансової підтримки за цими проєктами до 100 мільйонів євро".

Трасс зауважила, що Росія зіткнеться із наслідками у разі, якщо наважиться на пряму агресію проти України.

"Росія повинна ще раз задуматися над своїми діями. Немає ознак того, що російські сили відводяться. Росія повинна вдатися до дипломатії. Якщо вони не оберуть цей шлях, я чітко заявила, що Росія заплатить", — підкреслила міністерка.

За її словами, у разі нападу на Україну Росія отримає відповідь у вигляді серйозних економічних санкцій, скоординованих із західними партнерами.

"Звісно, існує великий шанс, що Росія почне серйозну агресію, але все одно Росія ще може вдатися до деескалації. Я думаю, це буде в інтересах європейської безпеки і Росії", — зауважила Трасс.

Що відомо

За словами Дмитра Кулеби, новий формат співпраці між Україною, Польщею та Великою Британією покликаний зміцнити відносини України з країнами Заходу до того, як вона стане частиною НАТО та ЄС.

Міністр зауважив, що цей формат є частиною стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики України. Новий альянс також зробить внесок у створення поясу безпеки та процвітання й посилить Балто-Чорноморську вісь.

За словами Кулеби, новий формат не прив’язаний до локальної географії та сприятиме об’єднанню країн, які поділяють спільні принципи.

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