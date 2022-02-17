У Рівному забудовник зрізав дерева біля багатоповерхівки. Мешканці обурені

Понад тридцять дерев зрізали на ділянці поблизу будівельного майданчика на вулиці Данила Галицького, 16. Сталося у середу, 16 лютого. Такий вчинок обурив жителів сусідніх будинків. Замовник будівництва запевняє, дерева зрізав законно, адже земля вже багато років перебуває в нього в оренді.

У дворі на Данила Галицького, 16, за словами місцевого мешканця Дмитра Савченка, росло 35 дерев. Тут зводитимуть багатоквартирний житловий комплекс. У середу, 16 лютого, за дві години ці дерева вирізали.

"Це були абсолютно здорові дерева у віці від 30 до 60 років. Паралельно вирізали дерева, які не стосуються їхньої ділянки. Ми живемо у 2021 році. Жоден забудовник не може просто так собі вирішити й зрізати дерева в місті, яке заповнене машинами. Не можна так просто вирізати та прикриватися документами", – каже Дмитро Савченко.

Фото: Суспільне Рівне Дмитро Савченко показує зрізані дерева

Жителі, з яким журналісти Суспільного поспілкувалися на місці кажуть, що спроба зрізати ці дерева вже була.

"Десь восени були намагання. Цю території огородили, але потім підняли шум мешканці будинків і вони прибрали огорожу і нічого не зробили. А вчора іду, дивлюся: вже жодного дерева нема. Якщо їм міська влада вже дала дозвіл, то вже назад вони крок не зроблять", – стверджує рівнянка Людмила.

Фото: Суспільне Рівне

Замовником будівництва є Рівненський науково дослідний інститут технології машинобудування. Усі дерева були зрізані законно, каже його керівник Віктор Гамера. А ділянка, з його слів, знаходилася в оренді інституту з 2002 року. І усі дозволи на будівництво вони отримали.

"Ми зверталися в управління житлово-комунального господарства. Нам дали відповідь, що згідно з законом, те, що входить в межі будівельного майданчика, ми можемо зрізати без додаткових дозволів, якщо у нас є дозвіл на будівництво. Кажуть, що це парк, але це не парк. Це самосів дерев, берези самі насадилися, а там були фруктові дерева, колись працівники інституту посадили їх. Я розумію, що деяким людям, можливо, не подобається, що зрізали дерева. Але, вибачте мені, люди ходили тією земельною ділянкою, і не знали, що ми за неї платимо оренду і доволі немалу", – пояснює замовник будівництва.

Фото: Суспільне Рівне Зрізані дерева на Галицького, 16

"Мені шкода, що зрізали ці дерева. Дуже не хочеться, щоб тут виріс будинок перед вікнами. Я розумію, який це буде шум від будівництва. Те, що на людей начхати — найбільше обурює", – додає рівнянин Павло Осіпов.

Згідно з паспортом будівництва, тут мають звести будинок на п'ять секцій.

Зі слів головного архітектора міста Дмитра Котлярова, оскільки об'єкт віднесений до найвищої категорії складності, дозвіл на будівництво вони отримували в Києві.

"Ми не можемо перевіряти їхні документи, тому що це третій клас наслідків. Тобто вони отримували дозвіл в Києві. Я навіть не знаю, чи ми маємо дозвіл проводити перевірку об'єкта складності СС3. Фінального розташування цих будинків, те на який вони отримали дозвіл, теж я не бачив. Я не думаю, що просто впритул будуть стояти стіни. Але констатувати цього не можу", – розповів головний архітектор Рівного.

За словами місцевого мешканця Дмитра Савченка, в ОСББ планують бойкотувати це будівництво.

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