У Центральному парку Луцька висадили 120 лип

17 лютого у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки висадили нові насадження лип, — розповів Суспільному директор комунального підприємства "Парки та сквери м.Луцька" Олександр Михалусь.

120 молодих лип висадили на трьох ділянка Центрального парку міста.

"40 дерев висадили поблизу атракціонів, 40 — біля пташиного гаю та ще 40 на місці викорчуваних восени старих дерев, поблизу пам’ятника Лесі Українки", — говорить Олександр Михалусь.

Фото: Луцька міська рада

Липи виростили на комунальному підприємстві "Парки та сквери м.Луцька", на їх закупівлю з міського бюджету додаткових коштів не витрачали.

Липи у парку саджають не вперше. Зі слів Олександра Михалуся, восени працівники комунального підприємства також висадили цей вид дерев вздовж алеї скульптур Миколи Голованя.

Фото: Луцька міська рада

Директор комунального підприємства також додав, що нині разом з фахівцями відділу екології Луцької міської ради досліджують стан дерев, що ростуть біля дамби, вирішують, де плануватимуть наступні висадки хвойних дерев у Центральному парку Луцька.

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