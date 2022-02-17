У Центральному парку Луцька висадили 120 лип

17 лютого у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки висадили нові насадження лип, — розповів Суспільному директор комунального підприємства "Парки та сквери м.Луцька" Олександр Михалусь.
120 молодих лип висадили на трьох ділянка Центрального парку міста.
"40 дерев висадили поблизу атракціонів, 40 — біля пташиного гаю та ще 40 на місці викорчуваних восени старих дерев, поблизу пам’ятника Лесі Українки", — говорить Олександр Михалусь.
Липи виростили на комунальному підприємстві "Парки та сквери м.Луцька", на їх закупівлю з міського бюджету додаткових коштів не витрачали.
Липи у парку саджають не вперше. Зі слів Олександра Михалуся, восени працівники комунального підприємства також висадили цей вид дерев вздовж алеї скульптур Миколи Голованя.
Директор комунального підприємства також додав, що нині разом з фахівцями відділу екології Луцької міської ради досліджують стан дерев, що ростуть біля дамби, вирішують, де плануватимуть наступні висадки хвойних дерев у Центральному парку Луцька.
Що відомо
- У грудні минулого року на меморіальному комплексі "Вічна слава", на проспекті Василя Мойсея, у Луцьку зрізали всохлі дерева. Загалом спиляли 22 дерева, які були хворі на грибок, рак та кліщі.
- 13 жовтня 2021 року, у парку Героїв Майдану та Небесного Легіону на проспекті Соборності в Луцьку матері, дружини, діти загиблих воїнів і волонтери висадили 50 іменних кленів. Акцію присвятили до Дня захисника і захисниці України.
- Минулого року, влітку у Луцьку на меморіальному комплексі "Вічна слава" шкідник —самшитова вогнівка — вражав кущі самшиту. Уперше цю гусінь виявили рік тому.