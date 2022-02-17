Італійська поліція затримала 65 людей у межах розслідування проти "Ндрангети"

У Римі правоохоронці затримали 65 людей, у тому числі двох аборигенів, у зв’язку з розслідуванням щодо діяльності членів мафіозного угруповання "Ндрангета" у низці міст на узбережжі Тирренського моря неподалік столиці.

Як повідомляє La Repubblica, затриманих карабінерів підозрюють в передачі членам "Ндрангети" інформації про проведення поліцейських спецоперацій. Одному з них призначили арешт, другий перебуває під домашнім арештом. Також правоохоронці провели обшуки в будівлях міськрад в узбережних містах Анціо та Неттуно, що на південь від Риму.

Слідство стверджує, що угруповання займаються торгівлею наркотиками, імпортуючи кокаїн з Південної Америки. Також зловмисники просувають своїх людей на керівні посади в місцевих органах влади, щоб сприяти розвитку наркобізнесу, а також контролювати сферу утилізації відходів.

За даними правоохоронців, у 2018 році угруповання ввезло в країну 258 кілограмів кокаїну через колумбійського наркоторговця. Той нібито розчинив наркотик у вугіллі, з якого потім екстрагували кокаїн у лабораторії в південному районі столиці. Карабінери знайшли п'ятнадцять кілограмів наркотику у валізі, схованій у будинку сестри одного з учасників злочинного угруповання.

Також зловмисників підозрюють в організації масштабної операції з закупівлі в Панамі та ввезення до Італії близько 500 кілограмів кокаїну, схованого на борту вітрильника, що використовується для трансокеанських регат. При цьому плани угруповання зірвалися, оскільки члени організації дізналися про стеження з боку поліції.

Серед затриманих членів угруповання 39 перебувають під арештом, ще 26 суд призначив домашній арешт.

Що відомо

У листопаді 2021-го року поліція італійського міста Кальярі затримала 40 членів нігерійської мафії, які нелегально переправляли гроші до Африки в коробках для макаронів.

В Італії поліція затримала понад сотню людей в рамках розслідування діяльності мафіозного угрупування "Ндрангета".

Італійський суд виніс обвинувачувальні вироки 25 членам кримінального синдикату "Sacra corona unita" з регіону Апулія.

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