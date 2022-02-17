ДТП у Миколаєві. Водій легковика збив пішохода

У Миколаєві по вулиці Пушкінській в районі перетину з вулицею Чкалова 17 лютого о 08:10 сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій "Hyundai Tucson" збив пішохода.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції Інна Парфенова.

За словами речниці, водій автомобіля збив 17-річну дівчину, яка переходила дорогу.

Станом на 14:00 дівчина перебуває в Миколаївській обласній дитячій лікарні.

"У дівчини травми середньої тяжкості, вона госпіталізована до відділення травматології. Наразі перебуває на стадії обстеження та лікування", — говорить головний лікар Миколаївської дитячої обласної лікарні Олександр Пліткін.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає штраф від 3 400 до 8 500 або виправні роботи до двох років, або обмеження волі до трьох років.

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