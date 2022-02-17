У Полтавській громаді цьогоріч можуть скасувати конкурс "Бюджет участі"

Конкурс "Бюджет участі" Полтавської громади, на який охочі можуть подавати свої проєкти щодо покращення населених пунктів, можуть призупинити на рік. Це для того, аби реалізувати попередні ініціативи-переможці. Про це Суспільному розповіла директорка комунальної установи "Інститут розвитку міста" Тетяна Татаріна.

Нині у Полтавській громаді не реалізували 89 проєктів "Бюджету участі". 40 із них – це ініціативи, які виграли конкурс від 2016-го до 2020-го років, решта – за 2021-й рік. Загалом на їхню реалізацію потрібно майже 36 мільйонів гривень. Це згідно з початковою вартістю, яку автори проєктів закладали на втілення. Ця сума може збільшитися, адже подорожчали матеріали та робота, розповіла Тетяна Татаріна. За її словами, ці проєкти не реалізували, зокрема, через брак фінансування.

Рішення про тимчасове призупинення конкурсу ухвалили 16 лютого на засіданні робочої групи Полтавської міськради з питань партиципаторного бюджетування. За це рішення також мають проголосувати депутати міськради на сесії.

Крім того, на засіданні вирішили виключити з конкурсу категорію "мікропроєкти". Це тому, що 100 тисяч гривень, які закладали на їхню реалізацію, – замала сума для втілення, додала директорка комунальної установи "Інститут розвитку міста". Ці гроші розподілять між іншими категоріями:

розвиток сільських територій – 5 мільйонів гривень;

малі проєкти– 9 мільйонів гривень;

великі проєкти –6 мільйонів гривень.

Що відомо: