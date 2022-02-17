Сумська лижниця Юлія Кроль представляє Україну на зимових Олімпійських іграх 2022. Як починалася її дорога в спорт та які досягнення має, Суспільному розповіли її родичі та тренер.

Щоб займатися лижами, маленька Юля після школи велосипедом їхала 15 кілометрів від дому до лижної бази.

"Юля почала займатися з 3-го класу, з 9-ти років. У школі в підвалі був якийсь клуб, і вона пішла туди на лижі. Їй відразу сподобалося. Спочатку біатлоном займалася. Мабуть, пару років. Але їй не сподобалося — і вона перейшла на лижі. З задоволенням бігла. Влітку, ми не знали, а вона на велосипеді в Токарі їздила. Їй 10 років було", — розповідає батько Юлії — Анатолій Кроль.

З архіву Віктора Шамрая

Тренер Юлії Кроль, заслужений тренер України, Віктор Шамрай так розповідає про спортсменку: "Здібна дівчина. І відтискається максимально, і підтягується. Обдарована спортсменка".

"Юля, вона завжди це любила, діяла і залюбки їздила на тренування. Це її", каже сестра Юлії — Яна Кроль.

Отримала звання майстра спорту школяркою.

"Ми на випускному були, і прямо там директор школи вручив Юлі майстра спорту. Пишалися ми цим дуже", — говорить батько Анатолій Кроль.

Віктор Шамрай розповідає, що Юлія веде щоденник тренувань.

"Перевагу надає класичним дистанціям, тобто класичним ходом. Неодноразова чемпіонка країни на цих дистанціях. Учасниця юнацьких Олімпійських ігор. Вона представляла Україну", — зазначає він.

Фото з архіву Яни Кроль

Яна Кроль розповідає про свої відносини з сестрою: "Ми — сестри, двійнята, завжди спілкуємося і переписуємося. Також телефонуємо одна одній. Вчора спілкувалися півтори години. Довго. Вона там сидить — їй сумно. Усе розповідала: про Олімпійські ігри, про гонки. І вона завжди приїжджає, ми кудись ходимо, гуляємо, спілкуємося. Я її відволікаю, щоб вона душею відпочила".

Що відомо

Україну на Олімпіаді-2022 в Пекіні представлятимуть 8 спортсменів із Сумщини.

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