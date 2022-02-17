У Рівному підприємцю підпалили автомобіль

У Рівному в ніч на 17 лютого горів автомобіль Peugeot. У пресслужбі Нацполіції області повідомили, що авто належить підприємцю, транспорт підпалили невідомі. Хто це зробив, правоохоронці встановлюють.
Автомобіль Peugeot 3008 загорівся у дворі поблизу багатоповерхівки на вулиці Князя Романа у Рівному. Поліцію туди викликали близько другої ночі, повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька.
"На місці події слідчо-оперативна група встановила, що транспортний засіб належить 32-річному рівнянину, приватному підприємцю. З місця події криміналісти вилучили пожежне сміття й змиви з запахом паливно-мастильних матеріалів", – коментує Марія Юстицька.
Вона уточнила, що вогонь пошкодив моторний відсік й передню частину Peugeot. За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Рівненського райуправління поліції розпочали досудове розслідування.
Причетних до підпалу встановлюють працівники карного розшуку разом з оперативними службами, додала Марія Юстицька.
За підпал авто максимальне покарання за законом – позбавлення волі на три роки.
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