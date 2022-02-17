Курязьку виправну колонію на Харківщині виставили на аукціон

Аукціон з приватизації Курязької виховної колонії імені Антона Макаренка, яка розміщена в селі Подвірки Харківського району, розпочнеться 17 березня.
Відповідний лот розмістили на сайті Prozorro.
У лоті на приватизацію пропонують 58 об'єктів нерухомості, що розміщені на земельній ділянці площею 9,5470 га.
Загальна вартість об'єкту — 44 613 584 гривень.
Що відомо
- Курязька колонія перебуває на балансі Олексіївської виправної колонії №25. З 2017 року колонія для неповнолітніх не приймає засуджених.