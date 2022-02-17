Курязьку виправну колонію на Харківщині виставили на аукціон

Аукціон з приватизації Курязької виховної колонії імені Антона Макаренка, яка розміщена в селі Подвірки Харківського району, розпочнеться 17 березня.

Відповідний лот розмістили на сайті Prozorro.

У лоті на приватизацію пропонують 58 об'єктів нерухомості, що розміщені на земельній ділянці площею 9,5470 га.

Загальна вартість об'єкту — 44 613 584 гривень.

Що відомо

Курязька колонія перебуває на балансі Олексіївської виправної колонії №25. З 2017 року колонія для неповнолітніх не приймає засуджених.

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