Дві нагороди здобули волинські спортсмени на чемпіонаті України з плавання

Двоє волинських спортсменів на чемпіонаті України з плавання серед молоді та юніорів здобули дві медалі різного гатунку, — повідомляють в управлінні молоді та спорту облдержадміністрації.

Чемпіонаті триває у місті Дніпро з 16 по 19 лютого.

Волинянин Іван Гарбарчук на дистанції 100 метрів стилем батерфляй, серед юнаків 2006-2010 років народження виборов золоту нагороду та вперше виконав норматив майстра спорту України.

Фото: управління у справах молоді та спорту ОДА Іван Гарбарчук з тренером

На цій же дистанції Ілля Ляшук здобув в бронзову медаль.

Фото: управління у справах молоді та спорту ОДА Ілля Ляшук з тренером

Серед дівчат волинянка Вікторія Бурачок на дистанції 400 метрів вільним стилем посіла четверте місце у турнірній таблиці. А Діана Воробей на дистанції 100 метрів стилем батерфляй стала сьомою.

Що відомо

Минулого року на чемпіонаті України з плавання серед молоді та юніорів троє волинських плавців отримали нагороди. Серед них були Олександр Пінчук, Максим Ткачук та Максим Юзва.

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