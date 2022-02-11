Ремонт автодоріг Ужгорода після зими мають розпочати 14 лютого. Про це Суспільному розповіла начальниця управління житлово-комунального господарства міськради Олександра Турянчик. За її словами, його мали провести швидше, однак через погодні умови цього не зробили. Який вигляд мають міські шляхи зараз і що про стан доріг думають водії, — дізнавалося Суспільне.

Олег п'ятнадцять років водить автомобіль. Він розповів, що звернувся до майстра, бо заїхав у яму, погнув диск на авто і прорізав шини.

"Вчора (10 лютого, — ред.) їхав біля Доманинського мосту, спускався з нього, така шалена яма, просто розрізав колесо, хлопці його викинули на сміття. Попав на рівному місці на 5 тисяч гривень", — розповів чоловік.

Суспільне Закарпаття

Кількість звернень автовласників у цьому сервісі зросла за останній тиждень, — каже менеджер Іван Сенинець. За його словами, більшість шин потребують повної заміни, тому середній чек за роботу теж змінився: з 500 гривень до декількох тисяч.

"В середньому 2-3 машини щодня приїжджають з розрубами коліс і змушені ремонтувати або купляти. Коли був сніг, було менше, зараз зійшов сніг і автомобілі приїжджають постійно, кожного дня. Якщо були ремонти минулого року – проколи, то зараз, через глибокі ями, – це прорізи, тобто гума не підлягає ремонту", — розповів Іван Сенинець.

Суспільне Закарпаття

Дороги Ужгорода мають почати ремонтувати з 14 лютого, — розповіла начальниця управління житлово-комунального господарства міськради Олександра Турянчик. За її словами, на всіх центральних автошляхах міста проведуть ямкові ремонти.

"З понеділка уже розпочинається експлуатаційне утримання міських шляхів, шляхом закладання вибоїн холодним асфальтом. Чому так досить пізно ми робитимемо це? Тому що, до цих пір погодні умови не дозволяли укладати навіть холодний асфальт, є дуже велика насиченість водою асфальтового покриття на вологість і його укладання є недоцільним і неефективним", — сказала Олександра Турянчик.

Суспільне Закарпаття

Крім ямкового, у квітні-травні мають розпочати поточний ремонт доріг в Ужгороді. За словами Олександри Турянчик, з бюджету міста на це передбачили 12 мільйонів гривень. Ще 2 мільйони спрямують на прочищення зливової каналізації.

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