41-річний підполковник Поль-Анрі Даміба, який очолив військовий переворот в африканській державі Буркіна-Фасо, 16 лютого склав присягу президента і очолив країну. У зверненні він пообіцяв зміцнити безпеку країни.

Про це повідомляють Reuters і AFP.

У телевізійному зверненні з нагоди вступу на президентську посаду Даміба заявив, що здійснить реформу збройних сил, посиливши взаємодію з розвідувальними службами й покращивши матеріально-технічне забезпечення.

Окрім того, лідер хунти зобов’язався боротися з корупцією і зробити держслужбу більш професійною, а ще — співпрацювати з Економічним співтовариством країн Західної Африки (ЕКОВАС) для проведення демократичних виборів у майбутньому.

Нагадаємо, раніше ЕКОВАС призупинив членство Буркіна-Фасо через воєнний переворот. Блок, до складу якого входять 15 країн, також закликав до негайного звільнення з-під домашнього арешту поваленого президента та інших затриманих посадових осіб.

Що відомо

Буркіна-Фасо — одна з найбідніших держав світу без виходу до моря, розташована в регіоні Сахель у центральній Африці. Через бойові дії між владою і джихадистами в країні, за оцінками AFP, з 2015 року загинули понад дві тисячі людей, а ще півтора мільйона — втекли з країни.

24 січня 2022 року група військових у Буркіна-Фасо оголосила про захоплення влади і усунення з посади обраного президента країни Роча Марка Кристіана Каборе. Його звинувачували в недостатній боротьбі з джихадистами.

Хунта тимчасово призупинила дію конституції Буркіна-Фасо, пообіцявши відновити "порядок" у країні. 5 лютого вона створила комісію у складі 15 людей, яка розроблятиме порядок денний для країни. Військовий переворот засудили держави-члени ЕКОВАС і Ради Безпеки ООН.

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