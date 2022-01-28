Лідер хунти Буркіна-Фасо виступив із першою заявою після військового перевороту

Новий лідер Буркіна-Фасо, підполковник Поль-Анрі Даміба, який прийшов до влади в результаті військового перевороту, виступив із першою після перевороту промовою, в якій пообіцяв повернути країні нормальний конституційний порядок, "коли настануть відповідні умови".

Про це повідомляє BBC.

"Коли будуть сприятливі умови, відповідно до терміну, який наш народ визначить під повним суверенітетом, я зобов’язуюся повернутися до нормального конституційного ладу", — заявив військовий.

У промові Даміба також звинуватив позбавленого влади президента Роша Каборе у тому, що він не зміг стримати насильство з боку ісламістів. Окрім того, він додав, що країна потребує міжнародних партнерів "більш ніж будь-коли".

Як зазначає видання, полковник звернувся до нації напередодні екстреного саміту західноафриканських лідерів, скликаного у відповідь на переворот.

Раніше Економічна спільнота країн Західної Африки (Ecowas) призупинила членство Буркіна-Фасо через воєнний переворот. Блок, до складу якого входять 15 країн, також закликав до негайного звільнення з-під домашнього арешту поваленого президента та інших затриманих посадових осіб.

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