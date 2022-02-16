До липня 2022 року у Запоріжжі мають розробити План сталої мобільності Запоріжжя. При розробці плану мобільності врахують потреби та інтереси маломобільних груп населення. Для цього проведуть декілька опитувань. Участь в анкетуванні щодо потреб містян можуть взяти всі охочі.

Про це розповіли очільниці ГО "Спільно HUB" та БФ "Українська спілка осіб з інвалідністю" в ефірі програми "На часі" на Українському радіо Запоріжжя.

"Опитування нам дасть зрозуміти, які у людей потреби до переміщень: який вони обирають вид транспорту, які години пік в місті, які переміщення переважають, щоб потім закласти цю модель", — пояснює спеціаліст з транспортного планування Максим Дорош.

Втілення Плану сталої мобільності Запоріжжя фінансуватимуть іноземні інвестори. За грантові 3 мільйони євро підприємство Запоріжелектротранс придбає електробуси. Серед представників громадськості меморандум з Запорізьким комунальним підприємством міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" та виконавчим комітетом підписали ГО "Спільно HUB" та БФ "Українська спілка осіб з інвалідністю". Представники цих організацій також увійшли до робочої групи, яка працює над розробкою Плану сталої мобільності міста.

Фото: facebook.com/blagoUSI

Директорка БФ "Українська спілка осіб з інвалідністю" Алла Морізіді каже, акцентуватимуть на мобільності не тільки транспорту, а й пішоходів: "Ми хочемо, щоб те, що робиться, обговорювалось з нами, а не просто потім ставили перед фактом. Нам важливо, щоб був доступний транспорт, щоб його було більше, щоб був низькопідлоговий, щоб під'їжджав аж до бордюру".

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Ганна Дворна зазначає, громадські організації ініціюють проведення кількох публічних перемовин з усіма зацікавленими сторонами, в тому числі з мыстянами: "Провести воркшопи за певними тематиками, візії та бачення стану міської мобільності. Ми маємо намір після кожного воркшопу проводити публічну консультацію з громадянами в онлайн форматі. Доступ до засідання робочої групи буде відкритий для всіх, хто бажає приєднатися. Розглядатиметься також питання створення велодоріжок".

План сталої мобільності міста охоплює всі види пересування, від пішоходів та велосипедистів до приватних авто, наголошує Ганна Дворна.

Фото: facebook.com/spilnohub

До 11 березня включно буде доступне анкетування щодо того, яким видом транспорту мешканцям Запоріжжя пересуватися легше та які є пріоритети.

"Це початковий збір даних. Це буде перший етап. Після того, як ця інформація буде зібрана та проаналізована, ми будемо наполягати на публічних консультаціях. Люди зможуть долучатися онлайн", — додає Ганна Дворна.

Найближчим часом інформацію про громадське анкетування розповсюдять у транспорті підприємтсва "Запоріжелектротранс" голосовими повідомленнями та текстом на дисплеї, повідомив директор з фінансово-економічних питань підприємства Володимир Сухачов.

Наразі пройти анкетування можна на сайті підприємства або на сторінках ГО "Спільно HUB" та БФ "Українська спілка осіб з інвалідністю" у Facebook.

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