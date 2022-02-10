10 лютого у Запорізькій міській раді представили План сталої мобільності міста: оновлення громадського транспорту, зокрема купівля електробусів, розвиток пішохідної та велоінфраструктури міста.

За словами директора з фінансово-економічних питань "Запоріжелектротрансу" Володимира Сухачова, частину рухомого складу оновлять цього року:

"У нас уже підписано декілька документів, угод на Гранти. Уже йдуть торги, де ми будемо закуповувати першу партію електробусів великої місткості та у подальшому в цьому році ми ще 2 – 3 процеси оголосимо", — розповідає чиновник.

Фото: Суспільне Запоріжжя Володимир Сухачов

За словами керівника проєкту розробки Плану сталої міської мобільності міста Запоріжжя Костянтина Ківи, попереду – створення робочої групи, проведення соціального опитування усіх охочих містян. Кінцевий план проєкту мають затвердити під час сесії депутати Запорізької міської ради.

Фото: Суспільне Запоріжжя Костянтин Ківа

"До її роботи може долучатися будь-яка установа, яка хоче працювати, щось робити для міста і яка має значення для цього проєкту. А також будь-хто, хто може проявити активність, навіть з мешканців міста", — пояснює Костянтин Ківа.

Фото: Суспільне Запоріжжя Алла Мурідзі

Директорка БФ "Українська спілка осіб з інвалідністю" Алла Мурідзі також зауважила, що при розробці Плану сталої міської мобільності дуже важливо врахувати інтереси та потреби маломобільних груп населення.

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