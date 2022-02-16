У Луцьку встановили нову скульптуру двох кликунів

У центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку 16 лютого встановили нову скульптуру двох кликунів, — розповіла Суспільному начальниця управління туризму та промоції Луцької міської ради Катерина Теліпська.

Кликунів розмістили на сходинках, що ведуть до центрального пляжу міста.

"Скульптура одна, а кликунів двоє. Такий був композиційний задум авторки львівської майстрині Ніки Музичко, яка їх виготовила", — каже Катерина Теліпська.

Фото: управління туризму та промоції Луцької міської ради

Імена кликунам ще не дали. В управлінні промоції та туризму міста хочуть залучити до вибору імен цим двом кликунам лучан.

Оголосять назву скульптурам 6 березня, коли у Луцьку відзначатимуть день кликуна, — додала КатеринаТеліпська.

Фото: управління туризму та промоції Луцької міської ради

На виготовлення двох кликунів, зі слів начальниці міського управління туризму та промоції, витратили майже 50 тисяч гривень.

Що відомо