У Луцьку встановили нову скульптуру двох кликунів

У центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку 16 лютого встановили нову скульптуру двох кликунів, — розповіла Суспільному начальниця управління туризму та промоції Луцької міської ради Катерина Теліпська.
Кликунів розмістили на сходинках, що ведуть до центрального пляжу міста.
"Скульптура одна, а кликунів двоє. Такий був композиційний задум авторки львівської майстрині Ніки Музичко, яка їх виготовила", — каже Катерина Теліпська.
Імена кликунам ще не дали. В управлінні промоції та туризму міста хочуть залучити до вибору імен цим двом кликунам лучан.
Оголосять назву скульптурам 6 березня, коли у Луцьку відзначатимуть день кликуна, — додала КатеринаТеліпська.
На виготовлення двох кликунів, зі слів начальниці міського управління туризму та промоції, витратили майже 50 тисяч гривень.
Що відомо
- Наприкінці січня Суспільне повідомляло, що у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку мають встановити два нових кликуни.
- Скульптури луцьких кликунів почали встановлювати у Луцьку в 2014-му році. Тоді оголосили конкурс на виготовлення серії скульптур.
- Впродовж 2020 року скульптури кликунів викрадали тричі. За фактом викрадення "кликунів" у Луцьку тривало слідство за статтею умисне знищення або пошкодження майна. Усього в місті розміщено 13 кликунів.
- У вересні луцьких кликунів облаштували QR-кодами. За допомогою кодів туристи та мешканці Луцька можуть дізнатися імена та легенди про кожного з кликунів.