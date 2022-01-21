У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку мають встановити два нових кликуни, — розповіла Суспільному начальниця управління туризму та промоції Луцької міської ради Катерина Теліпська.
З її слів, скульптури уже готові. Їх встановлять коли спадуть морози.
Імена нових кликунів Катерина Теліпська поки не розголошує, також не уточнює місця у парку, де саме будуть їх встановлювати. Додає: скульптури композиційно будуть розташовані поряд, такий задум. Їх виготовила львівська майстриня — Ніна Музичко.
На виготовлення двох кликунів, зі слів начальниці міського управління туризму та промоції, витратили майже 50 тисяч гривень.
Катерина Теліпська також додала, окрім цих двох скульптур, нині розробляють проєкт ще двох кликунів, які теж планують встановити у Луцьку.
Що відомо
- Скульптури луцьких кликунів почали встановлювати у Луцьку в 2014-му році. Тоді оголосили конкурс на виготовлення серії скульптур.
- Впродовж 2020 року скульптури кликунів викрадали тричі. За фактом викрадення "кликунів" у Луцьку тривало слідство за статтею умисне знищення або пошкодження майна. Усього в місті розміщено 13 кликунів.
- У вересні луцьких кликунів облаштували QR-кодами. За допомогою кодів туристи та мешканці Луцька можуть дізнатися імена та легенди про кожного з кликунів.