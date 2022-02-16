16 лютого у міграційній службі Одеської області та у приміщенні державного підприємства "Документ" в Одесі люди стояли у черзі на оформлення закордонного паспорта та інших документів. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка відвідала управління міграційної служби.

Черга з людей, які хотіли подати документи на отримання закордонного паспорта, утворилася в управлінні міграційної служби на Преображенській, 44.

У порівнянні із минулим роком кількість оформлених в управлінні документів для виїзду за кордон зросла вдвічі. У 2021 році з 1 січня до 15 лютого видали 9 566 паспортів, цього року – вдвічі більше, повідомила начальниця міграційної служби в Одеській області Олена Погребняк. За її словами, станом на 15 лютого в Одеському регіоні від початку року оформили понад 19,5 тисяч закордонних паспортів

"З 1 січня 2022 року по 15 лютого 2022 року, якщо ми кажемо, наприклад, по Головному управлінню в Одесі, то це 1 635 паспортів. Якщо взяти по Одеській області, то це 19 593 паспорти", − розповіла Погребняк.

Суспільне Одеса

"Хочемо поїхати у відрядження куди-небудь відпочити з дитиною та дружиною. Незалежно від політичної ситуації, ми просто приїхали закордонний паспорт дитині зробити", − розповів Максим, який був у черзі.

Також черга на виготовлення закордонного паспорта вишикувалася у ДП "Документ" на Катерининській, 27/1. Кількість охочих отримати документи для виїзду закордон почала збільшуватися із середини лютого. Минулого тижня приходили приблизно 150 людей, зараз – близько 200, розповів начальник відділу паспортного сервісу ДП "Документ" Ілля Молчанов.

"Десь близько 200 людей звертаються за оформленням ID – карток, закордонних паспортів. Наразі ми вийшли на той рівень, який був до пандемії, тому панікувати немає причин. Люди оформлюють документи так і у звичайному режимі, так і в оперативному", − запевнив начальник відділу.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

"Є певні тривоги, незрозуміло. Але мені здається, що усе буде добре, тому ми просто поїдемо відпочивати. Ми вчора прийшли, стояли близько п'яти годин у черзі, так й не змогли потрапити до контролера й сьогодні повернулися знов", − розповіла Ольга Лафицька.

"Я приїхав десь о годині 10, отримав номерок і зараз тільки приїхав. Ну десь три години на все пішло, раніше було швидше. Хочемо у західні країни поїхати, можливо до Європи, ще не вирішили. Поки робимо паспорт", − сказав Геннадій Груздєв, який був у черзі.

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