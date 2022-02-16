На Херсонщині під потяг потрапив чоловік

На Херсонщині біля смт Мирне під потяг потрапив 30-річний чоловік. Його госпіталізували до Скадовської лікарні в тяжкому стані.

Про це повідомляє поліція Херсонської області у Facebook.

Про подію, яка сталась близько 23 години, до поліції повідомив начальник залізничної станції, розташованої поруч з адміністративним центром Мирненської селищної громади.

Машиніст потягу "Херсон – Вадим" розказав поліцейським, що чоловік був на рейках на неосвітленій ділянці. Залізничник почав екстрено гальмувати, однак наїзду уникнути не вдалося. Від удару чоловік отримав рублену рану голови та ампутацію трьох пальців на руці.

Як з’ясували поліцейські, травмований на момент події був нетверезим.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.

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