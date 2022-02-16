Кабінет Міністрів на засіданні 16 лютого ухвалив рішення про призначення головою Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Крука. Він виконував обов’язки очільника служби з листопада 2021 року, коли уряд звільнив тодішнього керівника Миколу Чечоткіна.

Про це повідомив представник Верховної Ради в уряді Тарас Мельничук.

До призначення на посаду в.о. голови ДСНС Сергій Крук сім років очолював головне управління служби в Рівненській області, до того — майже два десятки років працював рятувальником. Має звання генерал-майора служби цивільного захисту.

Згідно з останньою декларацією, Крук володіє земельною ділянкою у селі Вересневе на Рівненщині площею 15 соток. З 2004 року він разом із дружиною Оленою і двома доньками прописаний у будинку в селі Верхівськ площею 105,6 квадратного метра, власником якого є Іван Крук. Крім того, з 2009 року сім’я нового глави ДСНС користується будинком у Вересневому площею 212,8 квадратного метра, яким володіє Марія Крук.

Дружина Крука Олена має у селі Нова Українка на Рівненщині садовий будиночок (55,5 квадратного метра) і земельну ділянку (565 квадратних метрів). Вона також користується авто Volkswagen Tiguan 2019 року випуску, оформленим на Руслана Букату.

За 2021 рік Сергій Крук задекларував понад 704 тисячі гривень доходу на посаді очільника головного управління ДСНС на Рівненщині, Олена Крук — понад 247 тисяч гривень за роботу в Рівненському обласному військовому комісаріаті. Подружжя також тримає готівкою 950 тисяч гривень, 19 тисяч доларів і 16 тисяч євро.

5 лютого рівненське видання "Четверта влада" оприлюднило розслідування, згідно з яким теща Сергія Крука Тамара Крицко володіє трьома квартирами в Рівному, які придбала протягом 2013-19 років, а також із 2016 року будує житловий будинок у котеджному масиві в місті. У 2020 році Крицко, за даними журналістів, стала співзасновником фірми з групи компанній, яка є забудивником котеджного містечка.

При цьому теща Крука протягом 2016-2021 років офіційно отримувала до трьох тисяч гривень зарплати, тому, як стверджує "Четверта влада", не могла дозволити придбання нерухомості. Новопризначений голова ДСНС сказав звертатися до тещі, а та пообіцяла передзвонити журналістам.

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