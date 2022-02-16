Близько мільйона гривень заробітної плати заборгувало своїм колишнім працівникам підприємство Прикарпатзахідтранс. Частину людей звільнили, частину – скоротили. Вони звернулися до поліції, управління Держпраці та до суду, втім слідів компанії Прикарпатзахідтранс нікому знайти не вдалося.

Наприкінці 2021 року частину працівників нафтобази Прикарпатзахідтранс, що у селищі Смига, повідомили про скорочення, інших – про звільнення.

"Був начальником дільниці обслуговування ремонту техобладнання, пропрацював тут 40 років, за всі роки і стабільність тут була, і негаразди тут були, але так, як поступили з нами керівництво, власники Прикарпатзахідтранс, ще ніколи так не було", – розповідає колишній працівник ТОВ Прикарпатзахідтранс Володимир Бондарчук.

Зі слів чоловіка, при скороченні йому не виплатили ні матеріальної допомоги, ні компенсації за невикористану відпустку. Загалом фірма, каже Володимир Бондарчук, заборгувала йому 66 тисяч гривень.

Він додає: намагався дотелефонуватися до директора, у відділ кадрів та бухгалтерію, там слухавки ніхто не бере.

Фото: Суспільне Рівне На фото територія фірми Прикарпадзахідтранс у м. Смига

Загалом під звільнення потрапили майже сорок людей, а загальна сума заборгованості сягає орієнтовно одного мільйона гривень.

Фото: Суспільне Рівне На фото територія фірми Прикарпадзахідтранс у м. Смига

Колишня працівниця Прикарпатзахідтрансу Лідія Музичук після звільнення зареєструвалася у центрі зайнятості.

"Там то 400 гривень дадуть, то 500, я питаю: "Чому? Адже 70% мають оплачувати перших три місяці". Мені сказала людина там, що наша організація Прикарпатзахідтранс не дає інформації про мій середній заробіток і вони не бачать, яку мені суму оплачувати як допомогу по безробіттю. До пенсії лишилося півтора року, дали на скорочення, й от живи, як хочеш. Ще й не виплачує центр зайнятості", – розповідає Лідія Музичук

Наразі замість підприємства Прикарпатзахідтранс в Смизі працює інша компанія. А в головному офісі, що знаходиться на вулиці Котляревського у Рівному, Суспільному повідомили:

"Керівництва Прикарпатзахідтрансу тут немає".

На запитання кореспондентки Суспільного, де його можна знайти, в офісі відповіли:

"Вибачте, не можу вам сказати, вони десь знімають офісні приміщення, але де, на жаль, не знаю".

Адвокат звільнених працівників Тарас Пащук каже: за його інформацією, керівництво винаймає конспіративний офіс.

"Там люди працюють, в тому числі і юристи, бухгалтери. Як я спілкувався, з неофіційних джерел, вони фільтрують кореспонденцію, деяку – по своїй же ж адресі, за якою їх немає, частину відбирають, частину не отримують", – додає Тарас Пащук.

Зі скаргою люди звернулися в обласне управління Держпраці та написали заяву до Нацполіції. Також частина з них подала позов в Дубенський райсуд.

"Двічі намагалися провести перевірки. Не змогли у зв'язку з тим, що на час звернення працівників в адмінприміщенні Прикарпатзахідтранс знаходилося вже зовсім інше – Укрнафтогаз", – каже начальник відділу управління Держпраці Юрій Морозюк.

Він додає: кожному заявнику, який звертався до Держпраці, рекомендували звертатися до суду. Якщо є судове рішення, його виконанням займатиметься виконавча служба.

Досудове розслідування за фактом невиплати зарплати триває, повідомив прокурор Рівненської окружної прокуратури Олександр Полюхович.

"Дізнавачі скерували запити, здійснили тимчасовий доступ до документів, за результатами яких вказана інформація буде опрацьована. У нас в наявних матеріалах кримінального провадження вісім потерпілих, яким не виплатили заробітної плати в районі від 15 до 40 тисяч гривень, одна потерпіла – в районі 70 тисяч гривень", – додав Олександр Полюхович.

Колишній працівник ТОВ Прикарпатзахідтранс Віталій Міщук дивується, чому правоохоронці досі не знайшли місцезнаходження фірми.

"Поліція не може з прокуратурою, з управлінням праці знайти місце перебування великої, нормальної фірми, яка проводить виплати працівникам, які пішли працювати в нову фірму. Відповідно, здається, це носить ознаки певної домовленості, або змови", – додає Віталій Міщук.

За коментарем Суспільне звернулося до директора підприємства Прикарпатзахідтранс Сергія Пшеничного, той коментувати ситуацію телефоном відмовився. Суспільне відправило йому інформаційний запит й очікує на відповідь.

Історія фірми

У лютому 2021 року у Рівному в адмінбудівлі ТОВ Прикарпатзахідтранс, що на вулиці Котляревського, 24-го лютого проводили процесуальні дії працівники НАБУ у супроводі СБУ. Обшуки були пов'язані з рішеннями РНБО "З метою нейтралізації загроз енергетичній безпеці", прийнятими 19 лютого 2021-го.

Відповідно до рішення РНБО ще від травня 2015-го року, яке ввів у дію на той час президент Порошенко, Кабміну доручили "вжити необхідних заходів до збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною довжиною 1433 км, що проходять через територію України."

"Але протягом п’яти років уряд не забезпечив належний захист майнових інтересів держави та доведення у судах різних інстанцій права держави Україна на володіння та користування частиною нафтопродуктопроводів. Внаслідок цього державна власність опинилася в руках двох власників з іноземною реєстрацією, але афілійованих з двома громадянами України", – цитувала пресслужба секретаря РНБО Олексія Данілова.

На порталі "Цензор.НЕТ" йдеться, що секретар РНБО Данілов уточнив, що йдеться про нафтопровід Прикарпатзахідтранс.

За даними видань "Укрінформ" та "Цензор.НЕТ", одну з компаній, яка обслуговує нафтопровід, пов'язують із Віктором Медведчуком, проти якого застосували санкції. СБУ веде кримінальне провадження за статтею "фінансування тероризму".

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