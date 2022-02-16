На Рівненському загальновійськовому полігоні 16 лютого відбулися навчання "Заметіль-2022" з бойовими стрільбами. Перевірити перебіг навчань прибув президент України Володимир Зеленський.

Протитанкові ракетні комплекси Javelin та гранатомети NLAW українським військовим надали країни-партнери. Це озброєння використовують під час командно-штабних навчань "Заметіль-2022" на полігоні.

"Помітили противника – задання виїхати та підбити мені в цьому випадку, БТР чи танк. І швидко звідти їхати. Просто наводишся, затримуєш ціль, пуск – і ракета попадає стовідсотково. В порівнянні з нашим озброєнням радянським, то NLAW набагато кращий", – каже гранатометник Олександр.

Фото: Суспільне Рівне Навчання "Заметіль-2022" на Рівненському полігоні

Оператор системи Javelin з позивним Бокс розповідає про її переваги.

"Ціль була на відстані півтора кілометра, ціль була уражена. Вага його набагато легша. Сама пускова установка важить в рази легше, ніж Стугна чи Корсар. Головний принцип стрільби з Javelin – "вистрелив і забув", що є безпечним для військовослужбовців", – стверджує чоловік.

Вправи з озброєнням союзників відпрацьовувала 14 механізована бригада. Також військові використали бойову авіацію, безпілотники та реактивні системи залпового вогню.

"Надаємо можливість суттєво змінити форми та способи боротьби, а також створити новітні елементи бойового порядку, такі як бригадні, батальйонні та ротні протитанкові або ракетометні групи", – каже військовослужбовець ЗСУ Олексій Пугачов.

Президент України прибув на полігон майже о 12 годині. Він спостерігав за перебігом навчань та ознайомився зі зразками зброї. З журналістами Верховний Головнокомандувач Збройних сил України не спілкувався.

Фото: Суспільне Рівне Навчання "Заметіль-2022" на Рівненському полігоні

На полігоні провели один з комплексних етапів навчань із бойовою стрільбою. Перший тактичний епізод – дії загону у прикордонній смузі, другий – управління діями ударно-бойової групи на маршрутах висування противника.

"Ці танки вже модернізовані. В них покращена система керування зброєю, покращені силова установка та інші показники. Ці танки дозволяють ефективно виконувати бойові завдання вдень та вночі на різних напрямках бойових дій. Саме в цих навчаннях є поєднання підрозділів територіальної оборони з підрозділами ЗСУ, щоб ефективно виконати завдання з територіальної цілісності і безпеки нашої країни", – пояснює військовослужбовець ЗСУ Андрій Мельник.

Фото: Суспільне Рівне Навчання "Заметіль-2022" на Рівненському полігоні

Окрім Javelin та NLAW українські військові отримали ракетний комплекс Стрінгер. Він нещодавно надійшов і роботу з ним поки не відпрацьовують.

"Таке озброєння нашій армії потрібне, тому що наразі воно виробляється лише країнами-партнерами і Росією. На озброєнні в Збройних сил України є переносний ракетно-зенітний комплекс Ігла радянського виробництва, який має довгий період експлуатації", – каже військовослужбовець ЗСУ Іван Гуленов.

Фото: Суспільне Рівне Навчання "Заметіль-2022" на рівненському полігоні

За словами командира 14 окремої механізованої бригади Олександра Охріменка, метою цих навчань є перевірка ефективності нових способів та засобів вогневого ураження, протидії танкових засобів. За його оцінкою, вони відповідають вимогам і запитам, які очікували.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр оцінила українські війська як такі, які готові дати відсіч агресору. Каже, що сьогодні ознак деескалації на кордоні не бачить, але ситуація поки й не загострюється.

"Не фіксуємо наявність ударних груп на кордонах з Україною. І ми не фіксуємо необхідну інфраструктуру, яка супроводжує війська і дає можливість здійснювати ескалацію. Тому ми розглядаємо всі можливі сценарії. І це не йдеться про те, що загрози немає. Вона існує всі вісім років, але говорити про те, що ескалація саме сьогодні – доволі передчасно", – стверджує посадовиця.

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