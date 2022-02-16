Розбите скло: у Луцьку – аварія за участі тролейбуса та маршрутки

У Луцьку сталася аварія за участі маршрутки № 32 і тролейбуса № 2. Машини громадського транспорту зіштовхнулися 16 лютого орієнтовно о 15:00 на вулиці Парковій. Про це передає кореспондентка Суспільного.

Внаслідок зіткнення в автобуса розбиті скляні двері, в тролейбуса – побиті вікна.

Як розповів водій маршрутки № 32 Василь, у маршрутці та тролейбусі на момент зіткнення перебували пасажири. "В мене було орієнтовно 20 людей. Викликали поліцію, і люди повиходили", – зазначив чоловік.

Суспільне Волинь

Зі слів водія маршрутки, обидва транспортні засоби повертали з однієї смуги з вулиці Глушець на вулицю Паркову.

"Тролейбус повертав і виходив на саму крайню полосу. Я виходив лівіше. він в дзеркало не подивився, почав вивертати, вирівнюватися. Я виїхав майже на забор і получається боком вперся в скло тролейбуса", – додав чоловік.

Суспільне Волинь

Водій тролейбуса розповісти журналістам про обставини ДТП відмовився.

Суспільне Волинь

Як розповів Суспільному патрульний поліцейський Василь, у ДТП ніхто не травмувався, у транспортних засобів – механічні пошкодження.

"Водій автобуса не дотримувався безпечного бокового інтервалу та допустив зіткнення з тролейбусом. який був з правої сторони. Пишемо протокол на винуватця", – зазначив правоохоронець.

Суспільне Волинь

На місці працюють патрульні поліцейські, які з'ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Читайте також: "У Луцьку в мікрорайоні ЛПЗ зіткнулися тролейбус і маршрутка"

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.