Яйця, овочі та риба: які продукти на Волині здорожчали найбільше

За січень вартість продуктів на споживчих ринках області збільшилася на 2,4 %. Найбільше здорожчали яйця, овочі та риба. Про це інформує головне управління статистики у Волинській області.

Загалом з початку року найбільше здорожчали овочі майже на 24,9 %.

На що зросли ціни

За даними обласного управління статистики, найбільше за останній місяць подорожчали сири (від 9,5 % до 0,6%). Також значно зросли ціни на яйця, фрукти, рибу, кисломолочну продукцію, свинину, яловичини, телятину, рис, продукти переробки зернових, сметану, хліб та м'ясо птиці.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 1,4 %, що пов'язано з подорожчанням алкогольних напоїв на 1,9%.

Що здешевшало

В управлінні статистики порахували, що в області за останній місяць зменшилася ціна на масло, соняшникову олію, сало, цукор та макаронні вироби. Вони зменшилися у ціні на 3,1 % - 1,0 %.

Одяг і взуття подешевшали на 3,5 %, у тому числі взуття – на 2,9 %, одяг – на 4,2 %.

Що відомо