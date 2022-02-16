У Харкові перевіряють повідомлення про замінування усіх шкіл — міськрада

16 лютого до поліції надійшло повідомлення про замінування усіх 187 шкіл Харкова.

Про це Суспільному розказала директорка міського Департаменту освіти Ольга Деменко.

За її словами, дітей зі шкіл не евакуювали. На 13:45 правоохоронці "відпрацювали школи в трьох районах міста".

"130 тисяч дітей, ми не зривали вже заняття, був би колапс. Поліцейські й вибухотехніки так перевіряли. Враховуючи те, що подібне [трапляється] не вперше, це я вважаю вже злочин, а не хуліганство", — прокоментувала Ольга Деменко.

У поліції Харківщини інформацію про мінування шкіл ще не надали.

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