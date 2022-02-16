У Харкові перервали заняття школярів через повідомлення про замінування

Учнів Харківської спеціалізованої школи №11 на вулиці Мельникова евакуювали.

Як повідомляє кореспондент Суспільного, дітей вивели на вулицю через повідомлення про замінування, яке отримали у поліції. На час перевірки вхід до школи обмежили.

Суспільне Харків

Суспільне Харків

"До нас прибув наряд поліції, ми отримали від них повідомлення, що заклад заміновано і прийняли рішення про евакуацію. Таким чином поза планом відпрацювали процес евакуації. Вистачило 10 хвилин, спрацювала система оповіщення, діти вийшли. Після того, як евакуювалися, ми будемо разом з поліцією приймати рішення щодо подальшої роботи", — сказала Суспільному директорка закладу Світлана Проценко.

За її словами, з листопада 2021 року школу "мінують" вп'яте, усі повідомлення були неправдивими. "Це виклик, на який треба вміти реагувати", — сказала Світлана Проценко.

Суспільне Харків

Загалом зі школи №11 евакуювали понад 900 дітей.

Суспільне намагається отримати інформацію у поліції, яка ситуація в інших закладах освіти Харкова.

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