«Укрзалізниця» відтермінувала продаж будинку науки і техніки, що у Полтаві

Коли саме продадуть приміщення будинку науки і техніки залізничників у Полтаві, поки не відомо. Про це Суспільному розповів директор департаменту акціонерного товариства «Укрзалізниця» Дмитро Парфененко. Раніше приміщення планували продати до кінця цього року. Через це вивезли частину меблів, апаратури та костюми, повідомила Суспільному директорка будинку науки і техніки Ірина Вовченко.

16-річна Діана Колісніченко – учасниця народного ансамблю танцю «Світанок». Цей та інші колективи шість днів на тиждень тренувалися у будинку науки і техніки дирекції залізничних перевезень. Останні два роки приходять лише перед виступами.

Фото: Суспільне Полтава Тренувальна зала у будинку науки і техніки

"У цьому костюмі ми танцюємо танець «Вишивальниці». Із цим танцем ми посіли третє місце на конкурсі Вірського (Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної хореографії імені Павла Вірського – ред.)", — каже учасниця ансамблю танцю Діана Колісніченко.

16 колективів, а це понад 400 людей, тренуватися у приміщенні не повинні. Про це йдеться у відповіді «Української залізниці», якій належить будівля, на інформаційний запит Суспільного:

"Із березня 2020-го року офіційно дитячі гуртки не працюють. Заклад є збитковим, а витрати на його утримання у 2020-му році становили 2 мільйони 496 тисяч гривень – їх несе регіональна філія «Південна залізниця".

Фото: Суспільне Полтава Приміщення будинку науки і техніки, що у Полтаві

Через це установу хотіли закрити, а приміщення – продати до кінця 2022-го року. Поки цього зробити не можуть, каже Дмитро Парфененко.

"З’ясувалось, що балансоутримувач (регіональна філія «Південна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» – ред.) подав неповний перелік об’єктів, цей перелік зараз уточнюється. І тільки у разі уточнення і проходження позитивного рішення через правління і через наглядову раду, з’являється перспектива можливості виставлення (на продаж – ред.) цього об’єкту. Наразі цих кроків ми не пройшли, тому говорити про будь-який продаж передчасно", — говорить директор департаменту майнової політики АТ «Укрзалізниця» Дмитро Парфененко.

Фото: Суспільне Полтава Танцювальна зала у будинку науки і техніки

Однак, у серпні минулого року із приміщення вивезли сцену, меблі, апаратуру та костюми. Частина дітей тренується в іншому приміщенні, каже Ольга Гнєдова.

"Усі молодші дошкільнята і школярі, дітки від трьох до дев’яти років, ми вимушені були перевести їх у стіни ЗОШ № 2. Тому виходить так, що малюки займаються у нас тут постійно, а старші – толком ніде", — говорить керівниця ансамблю танцю та дитячої студії Ольга Гнєдова.

Інших хореографічних гуртків поблизу, які б могла відвідувати діти, немає, говорить мама учасниці ансамблю танцю.

Фото: Суспільне Полтава Сцена у будинку науки і техніки

"Дитині дуже зручно добиратися. Навіть, одразу після школи, у будь-який час. У пішій доступності, не потрібно витрачати багато часу, аби з’їздити в інший район", — говорить мама учасниці ансамблю танцю Олена Колісніче.

За словами директора департаменту майнової політики «Укрзалізниці» Дмитра Парфененка, поки не відомо, коли саме зможуть продати приміщення, що буде із працівниками установи та чи працюватимуть гуртки надалі.