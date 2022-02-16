Уряд надасть держгарантії ще двом банкам-кредиторам

Уряд розширив перелік банків-кредиторів, яким надаватимуться фінансові гарантії від держави.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Кабмін ухвалив відповідне рішення під час засідання 16 лютого.

"Уряд ухвалив документ, реалізація якого дозволяє надати державні гарантії ще двом банкам-кредиторам. Вони зможуть видавати кредити для мікро- й малого бізнесу під часткове гарантування з боку держави", — йдеться у повідомленні, оприлюдненому на офіційному Telegram-каналі прем’єра.

За його словами, загальний обсяг програми на 2022 рік складає 10 мільярдів гривень.

"На сьогодні надано держгарантій уже більш ніж на 8 мільярдів гривень", — зауважив Шмигаль.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу