Кабінет міністрів під час засідання 16 лютого ухвалив рішення про індексацію пенсій для понад 10 мільйонів українців. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"З 1 березня індексація складе 14%. Це буде стосуватися 8 мільйонів українців, які отримують страхові пенсії. А також вперше за новим принципом ми збільшуємо пенсії військовим. В результаті підвищення отримають ще півмільйона одержувачів. Крім того, встановлюємо з 1 березня доплату для півмільйона людей, які не підпадають під індексацію, оскільки пенсії їм були призначені протягом трьох останніх років", — повідомив Шмигаль.

Він також заявив, що на 14% також будуть проіндексовані пенсії для громадян віком 75+. Кількість людей, які отримають таку пенсію складає близько 2,2 мільйона людей.

Премʼєр також повідомив, що уряд планує проіндексувати пенсії для деяких категорій громадян "на випередження". Це, зокрема, стосується соціальних пенсій, підвищення яких мало відбутися лише в грудні 2022 року.

Кому підвищать виплати

Як повідомила на засіданні уряду міністерка соціальної політики Марина Лазебна, 8 млн отримають підвищені страхові пенсі, які призначені до 2019 року. Середній розмір підвищення складе близько 360 гривень. Найменший розмір підвищення складе 100 гривень. Для людей з інвалідністю з-поміж потерпілих внаслідок аварії на чорнобильській АЕС середній розмір підвищення пенсій складе близько 100 гривень.

"Уперше із застосуванням цього показника ми збільшуємо пенсії військовим. Підвищення отримають пів мільйона одержувачів. Середній розмір такого підвищення складе 705 гривень", — додала Лазебна.

Компенсаційні виплати для людей старше за 75 років також підвищуються. Це торкнеться 2,2 млн людей. Особи віком 80+ отримають по 570 гривень підвищення. Особи вікон від 75 до 85 років отримають 456 гривень.

"Сьогодні пенсії 1 млн людей згідно з законодавством не підпадають під індексацію, оскільки вони були призначені протягом останніх трьох років. Для них ми пропонуємо встановити з 1 березня 2022 року щомісячну доплату у 135 гривень. І це буде додатково оплачуватися до тих виплат, які ми встановили починаючи з 2021 року", — зазначила вона.

Також будуть встановлені мінімальні пенсійні гарантії та соціальні виплати для найбільш вразливих верств населення на рівень вищий ніж прожитковий мінімум, який передбачений державним бюджетом на 2022 рік для осіб, які втратили працездатність.

На 19% вищий за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність буде мінімальна пенсійна виплата. Для людей з інвалідністю першої групи, які отримують пенсію. А також для пенсіонерів віком від 60 до 65 років з повним страховим стажем.

На 9% вищий за прожитковий мінімум буде мінімальна виплата для непрацюючих осіб, як і отримують мінімальну пенсію. Для одержувачів соціальної допомоги особам з інвалідністю, втому числі з дитинства і дітям з інвалідністю, а також одержувачам з допомоги особам, які не мають права на пенсію.

Крім того, уряд схвалив збільшення на 400 гривень розміру допомоги на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею шестирічного віку, яка виховується у багатодітній родині. Усього в Україні нараховується 257 тисяч багатодітних родин.

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