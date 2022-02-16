Дві срібні медалі здобули волинянки на Чемпіонаті України з паверліфтингу серед чоловіків та жінок, – повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.

Дводенні змагання відбулися у місті Коломия в Івано-Франківській області.

За результатами виступів волинянка Софія Бабіляс стала срібною призеркою у ваговій категорії 63 кг. Її колега по команді Оксана Мотрунчик теж отримала "срібло", але вже у ваговій категорії 47 кг.

У загальному заліку збірна Волині посіла третю сходинку.

Фото: Facebook/Oleg Khomyak

До Чемпіонату України команду готував тренер Олег Хомяк, який в 2021 році ввійшов у десятку кращих тренерів Національної федерації паверліфтингу України.

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