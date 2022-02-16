Дві срібні медалі здобули волинянки на Чемпіонаті України з паверліфтингу серед чоловіків та жінок, – повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.
Дводенні змагання відбулися у місті Коломия в Івано-Франківській області.
За результатами виступів волинянка Софія Бабіляс стала срібною призеркою у ваговій категорії 63 кг. Її колега по команді Оксана Мотрунчик теж отримала "срібло", але вже у ваговій категорії 47 кг.
У загальному заліку збірна Волині посіла третю сходинку.
Фото: Facebook/Oleg Khomyak
До Чемпіонату України команду готував тренер Олег Хомяк, який в 2021 році ввійшов у десятку кращих тренерів Національної федерації паверліфтингу України.
Що відомо
- Торік в жовтні волинянка Оксана Мотрунчик стала срібною призеркою на чемпіонаті світу з паверліфтингу з жиму лежачи та класичного жиму лежачи, який відбувся у місті Вільнюс у Литві.
- Волинянка Софія Бабіляс в квітні 2021 року стала срібною призеркою чемпіонату України у ваговій категорії 69 кілограмів, підкоривши штангу вагою 110 кілограмів.