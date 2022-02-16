На Рівненський військовий полігон прибув президент Зеленський

На Рівненський загальновійськовий полігон 16 лютого прибув президент України Володимир Зеленський. Там заплановані навчання із бойовою стрільбою батальйонної тактичної групи, повідомив кореспондент Суспільного.

Президент Володимир Зеленський прибув у міжнародний аеропорт "Рівне". Як повідомили у пресслужбі Рівненської ОДА президент розпочав дводенну робочу поїздку, в межах якої відвідає Рівненську та Донецьку області.

Фото: Рівненська ОДА

З аеропорту Верховний Головнокомандувач ЗСУ вирушив на військовий полігон і прибув туди приблизно об 11.50.

Фото: Суспільне Рівне

До навчань залучили механізований батальйон з доданими танками, артилерійськими протитанковими та зенітними підрозділами бригади.

Фото: Суспільне Рівне

Під час навчання використовують протитанкові засоби Javelin, NLAW, М-141М1, які надали країни-партнери. Навчання проводять у два етапи.

Фото: Суспільне Рівне

Перший тактичний епізод – дії зведеного загону у прикордонній смузі, другий – управління бойовими діями ударно-бойової групи на маршрутах висування передового загону противника, повідомили у пресслужбі ОК "Захід".

Фото: Суспільне Рівне

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